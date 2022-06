„Závod byl dlouhý, těžký, momentálně jsem vyřízený!“ hlásil Petruš jen chvíli po dojezdu do cíle.

Společně se soupeři ho od startu v 7.45 hodin čekalo dlouhých 117 kilometrů, síly se snažil rovnoměrně rozvrhnout. I proto na prvních dvou měřených mezičasech nepatrně ztrácel na elitní závodníky. „Hodinu a půl před cílem jsem ale zaútočil. Od té doby jsem bojoval, abych si první místo udržel,“ přiblížil člen týmu D2mont Merida Cycling Team.

Na vedoucím místě si to štrádoval k celkovému triumfu. Ke konci závodu však Lubomíra Petruše potkaly komplikace. „Deset kilometrů před cílem na mě trochu přišla krize – spadl mi řetěz, na chvíli jsem se musel zastavit. Jak jsem se rozjel, tak to bylo nepříjemné, závěr jsem vytrpěl. Naštěstí jsem to ale udržel,“ oddechl si spokojený, avšak dosti vyčerpaný vítěz.

Zaváhání mohl využít pátý muž loňského ročníku Matouš Ulman. O šest roků starší borec ale doplatil na náročný závod. „Jak Lubomír poodjel, tak každý jel sám za sebe. Za posledním kopcem jsem ho však ještě viděl, nebylo to úplně daleko. Chtěl jsem to zkusit. Jak jsem se zvedl, tak jsem měl náběhy na křeče, tak jsem si zas sedl. Neměl jsem tolik energie,“ mrzelo zkušenějšího Ulmana.

Nejlepší dvojice na trase A si shodně pochvalovala podmínky. A to i přesto, že v noci na sobotu se nad Holešovem snesla průtrž mračen. „Občas se někde vyskytla kaluž nebo vyjetá stopa, trať přesto náročná nebyla,“ popsal Petruš. „Za poslední tři čtyři roky se jednalo o nejlepší podmínky, víceméně to bylo suché,“ doplnil Ulman.

JOBÁNEK ZVÍTĚZIL UŽ POSEDMÉ

Závod Obra čítající 173 kilometrů sliboval velké drama. Na startu se potkali dva nejlepší závodníci minulého roku Jan Jobánek a Michal Bubílek. Zatímco loni Jobánek svému soupeři nadělil více než tři minuty, tentokrát v téměř osmihodinovém závodě vyhrál o pouhopouhých devět vteřin!

„Trať mi dala pořádně zabrat, Michal byl navíc super soupeř. Musel jsem si hrábnout na dno. Těsně před cílem jsem se otočil, neuvěřitelně mě stahoval, bylo potřeba si ještě máknout,“ smekl sedminásobný vítěz Obra před Bubílkem.

Bikemaraton Drásal České spořitelny 2022



Výsledky

Trasa A muži (117 km)

1. Lubomír Petruš 4:48:48. 2

2. Matouš Ulman + 0:42.7

3. Marek Bartůněk + 4:34.4

Trasa A ženy (85 km)

1. Zuzana Boháčová 4:22:30.1

2. Michaela Bojková +4:08.8

3. Anna Hofman (AUT) + 8:34.9

Trasa B (58 km)

1. Daniel Hovorka 2:24:17.2

2. Jakub Hník + 1:17.9

3. Ondřej Rakus + 1:26.2

Trasa C (31 km)

1. Jakub Habr 1:12:08.1

2. František Mikl + 2:38.4

3. Jakub Matějka + 2:38.9

Trasa Obr (173 km)

1. Jan Jobánek 7:49:18.3

2. Michal Bubílek + 0:9.4

3. Radoslav Šíbl + 12:10.2