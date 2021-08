Na tisíc fanoušků se přišlo ve středu večer pozdravit a pro podpis dvacítky předních posádek Barum Czech Rally Zlín, které se v pátek postaví na start jubilejního 50. ročníku. „Je škoda, že Alexej dopoledne auto na testu rozbil a nepojede. Chceme se totiž měřit s těmi nejlepšími. A Lukjaňuk nevede evropský šampionát náhodou,“ shodli se přítomné posádky.

Na dvacet předních posádek Barum Czech Rally Zlín se ve středu vpodvečer sešlo v nákupním centru ve Zlíně s fanoušky, kterých dorazilo okolo tisíce. | Foto: Deník/Martin Břenek

Mezi nimi chyběl i Jan Kopecký, obhájce posledního vítězství na tratích v okolí Zlína, který byl na cestě do dějiště závodu. Naopak z návratu do Baťova města měl radost Nor Andreas Mikkelsen. „V úterý jsem dorazil do Prahy, vše proběhlo výborně, stejně jako zdejší uvítání. Už se moc na závod těšíme,“ potvrdil druhý muž průběžného pořadí seriálu ME. „Je velká škoda, že Alex skončil ještě dříve než na startu, moc jsem se těšil na souboje s ním. Ale i takové situace rallysport přináší. Každopádně mě zde čekají náročné boje s českou absolutní špičkou. Už se moc těším," dodal sympatický seveřan.