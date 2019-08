Druhý v pořadí Severomoravan Filip Hanslián (Moutaintime Team) byl o 6 minut a 19 sekund pomalejší, třetí místo obsadil v čase 1:37:48 mladík Vojtěch Neradil z Aspotu Hulín.

,,V týdnu jsem si naordinoval pouze lehké tréninky. V pátek jsem ale z domova z Morkovic do práce do Kroměříže a zpět najel na kole pětatřicet kilometrů. Večer jsem si byl ještě zaplavat,“ prozradil, co dělal těsně před závodem Pavel Žák.

Ten ve všech disciplínách zvolil taktiku rovnoměrného tempa.

,,Spokojený jsem s plaváním, na kole to mohlo být možná trochu lepší, běh se mi pocitově vydařil. Pouze kilometr před cílem už mě bolely nohy. Ale dalo se to vydržet,“ konstatoval v cíli morkovický triatlonista, který triumf v Holešově oslavil typickým českým způsobem.

,,Večer po návratu domů jsem vypil dvě piva,“ nezapíral Žák.

Z regionálních borců bral ještě Martin Duřpek (Alarm Instal Vsetín Team, 1:38:32) čtvrté místo, sedmý skončil Radim Barták (Bike Triatlon Morkovice, 1:39:21), devátý byl Robert Kocián (Titan Trilife Zlín, 1:41:26) a jako desátý závod dokončil zlínský Martin Hečko (Valachbajk Team, 1:41:37).

Závod žen vyhrála Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:49:07). Stříbrná byla Silvie Pavlíčková z Aspotu Hulín (1:54:57), třetí pozici vybojovala zásluhou času 2:01:15 Jana Sichálková (Punk Team).

Martina Novotná si v pátek večer zašla s přáteli na pivo do hospůdky na rybníčkách v Brusném. Doplněná energie se jí v sobotu vyplatila.

,,Také v letošním Holešovmanovi jsem se snažila navázat na úspěchy z předcházejících let. To znamená, že jsem chtěla závod poosmé vyhrát,“ plánovala triatlonistka z Brusného v barvách Rusavy.

Té se nad očekávání vydařilo plavání.

,,Na kole mě sice od sedmého kilometru zastihl přívalový déšť. Ale na trati jsem si dávala pozor, takže při cyklistice jsem neměla žádné problémy. Při běhu jsem měla ztuhlejší nohy, nicméně běželo se mi dobře a při konečném účtování jsem Ironmanku Silvii Pavlíčkovou porazila o téměř šest minut,“ pochvalovala si Martina Novotná.

Ta také prozradila, jak po letošním Holešovmanovi relaxovala. ,,V televizi jsem sledovala Tour de France,“ svěřila se ještě třicetiletá Novotná.

Do cíle letošního Holešovmana doběhlo 153 vyznavačů terénního triatlonu. V Holešově si zazávodilo také 18 štafet.

Závod probíhal v proměnlivém počasí. Na startu v 9 hodin bylo dusno, postupně začalo pršet. Kolem 12 hodin se spustil přívalový déšť. Při vyhlašování výsledků v 15 hodin už téměř nepršelo.

Plavalo se v holešovském Zámeckém koupališti. Cyklistika se jela na trati mezi Holešovem, Lysinou, Rusavou, Hadovnou, Hrubou Malíkovou, Žopy a znovu Holešovem. Závěrečný běh triatlonisté absolvovali na okruhu od Zámeckého koupaliště, Želkovem s cílem u Zámeckého koupaliště.

VÍTĚTOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HOLEŠOVMANOVI 2019:

Muži do 29 let: Jakub Koníček (Finančné centrum Team) 1:40:16.

Muži do 39 let: Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:31:16.

Muži do 49 let: Petr Kovář (Eleven Mercedes Mitas) 1:42:40.

Muži do 59 let: Daniel Dragolov (Brno) 1:46:15.

Muži nad 60 let: Zdeněk Orner (Titan Trilife Zlín) 2:05:49.

Junioři: Vojtěch Neradil (Aspot Hulín) 1:37:48.

Ženy do 29 let: Veronika Brázdová (Valachbajk Team) 2:06:13.

Ženy do 39 let: Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:07.

Ženy nad 40 let: Simona Světinská-Švecová (Titan Trilife Zlín) 2:01:31.

Juniorky: Michaela Urbanová (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 2:09:28.

Nejlepší Holešovák: Radim Barták 1:39:21.

Nejlepší Holešovačka: Jana Sichálková 2:01:15.

Štafety: Vesani.cz (Pavel Nedvídek, Ondřej Kobliha, Tomáš Navrátil) 1:29:57.

PŘEHLED VÍTĚZŮ HOLEŠOVMANA 2007 – 2019:

1. ročník 2007:

Přemysl Žaludek (DT Swiss Zlín) 1:23:10.

Martina Novotná (Praha) 1:53:09.

2. ročník 2008:

Václav Klakurka (AD Pemap Brodek) 1:34:28.

Jana Žaludková (Author Tufo Team) 2:01:56.

3. ročník 2009:

Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice) 1:33:13.

Barbora Válková (destruktoterapie.cz) 2:01:31.

4. ročník 2010:

Přemysl Žaludek (Cyklogat Malenovice) 1:38:16.

Martina Novotná (individuálně) 1:59:35.

5. ročník 2011:

Radoslav Šíbl (Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:31:40.

Lucie Javorová (CT Hvozdná) 1:56:24.

6. ročník 2012:

Přemysl Žaludek (Titan SC Zlín) 1:30:51.

Martina Novotná (Rusava Bike Team) 1:48:12.

7. ročník 2015:

Radoslav Šíbl (Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:35:32.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:56:29.

8. ročník 2016:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovce) 1:29:34.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:43.

9. ročník 2017:

Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:30:17.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:02.

10. ročník 2018:

Radoslav Šíbl (Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:30:50.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:48:28.

11. ročník 2019:

Pavel Žák (Kolovna KM-BT Morkovice) 1:31:16.

Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 1:49:07.