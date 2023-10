Pavel Dubčák z Bystřice pod Hostýnem (4Ever Cyklo Bulis) vyhrál závod horských kol na Ploštině. Ten byl Memoriálem Josefa Valčíka.

Pavel Dubčák z Bystřice pod Hostýnem (4Ever Cyklo Bulis) vyhrál závod horských kol na Ploštině. Ten byl Memoriálem Josefa Valčíka. | Foto: se svolením Josefa Častulíka

Dubčák dosáhl na trati dlouhé 14 kilometrů, rozložené do 5 okruhů, času 31:51. Stříbrnou pozici vybojoval Ondřej Fukala (SK Edie Team Vsetín, 33:14), třetí byl v čase 33:39 Michal Mana ze Štítné nad Vláří, čtvrté místo obsadil Tomáš Hrnčiřík (Barney Cycle, 34:29), pátý skončil Marek Řehák z Horní Lhoty (4Ever Cyklo Bulis, 34:52).

Pavla Dubčáka na Valašsko přilákala skutečnost, že pokud by byl v závodu úspěšný a v něm o čtyři místa porazil týmového kolegu Marka Řeháka, tak by se stal absolutním vítězem letošní Valašskokarpatské cyklotour. To se mu podařilo.

,,Na závod jsem se ale speciálně nepřipravoval. Po Zlínské 50 jsem dva týdny odpočíval. Byl jsem se jenom dvakrát projet na kole, abych si rozhýbal nohy,“ přiznal Dubčák.

Na Ploštině se mu však dařilo.

,,Hned po startu v prvním kopci jsem se probojoval na první místo a na něm už jsem zůstal. V průběhu závodu jsem diktoval svoje tempo a v každém okruhu jsem na první příčce zhruba o 20 sekund navyšoval náskok. Vzhledem k omezení tréninků jsem ale na trati čekal nějakou krizi, nakonec jsem žádné problémy nepocítil,“ prozradil mladý 19letý biker z Bystřice pod Hostýnem.

Pro něho to byl poslední závod v letošní sezoně.

,,Nyní budu do 25. října odpočívat. Potom už se začnu připravovat a postupně najíždět kilometry na další sezonu,“ plánuje Pavel Dubčák, který se prvního závodu v roce 2024 zúčastnit v březnu v Langenlois v Rakousku.

Závod žen měřil 8 kilometrů a byl rozložený do tří okruhů.

V něm se v hlavní kategorii (ročník 1984 – 2005) ze zisku první příčky radovala Michaela Frýdlová. Bikerka ze Vsetína dojela do cíle v čase 31:12. Kategorii Masters ženy (ročník 1983 a starší) ovládla Hana Haluzová (Kolokroužek Zlín, 28:28).

,,Letošní ročník závodu horských kol na Ploštině se vydařil. Přispělo k tomu pěkné podzimní počasí a s tím spojená rekordní účast bikerů. Těší mě, že 80 procent účastníků si zazávodilo v žákovských kategoriích. Rychlá trať v areálu Ploštiny prověřila připravenost cyklistů jak po technické, tak i po fyzické stránce. Na Valašsku byl k vidění skvělý sport,“ pochvaluje si hlavní organizátor závodu Josef Častulík.

Závod na Ploštině byl zároveň posledním sedmým podnikem FORCE Valašskokarpatské cyklotour 2023.

V 19 kategoriích včetně dětí a mládeže si v něm zazávodilo 106 bikerů a bikerek.

Závod se konal za podpory Správy národního památníku na Ploštině, obce Drnovice, firmy Polfin Eko.

GALERIE VÍTĚZŮ ZÁVODU HORSKÝCH KOL NA PLOŠTINĚ 2023:

Muži do 39 let: Pavel Dubčák (4Ever Cyklo Bulis)

Muži do 49 let: Pavel Ovesný (Valašské Klobouky)

Muži nad 50 let: Jaroslav Čtvrtlík (Valašské Klobouky)

Junioři: Jiří Havlík (okolo.cz)

Ženy do 39 let: Michaela Frýdlová (Vsetín)

Ženy nad 40 let: Hana Haluzová (Kolokroužek Zlín)

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ V ZÁVODU HORSKÝCH KOL NA PLOŠTINĚ 2023:

Jan Loubal (Kolokroužek Zlín), Nikol Janošová (Vysoké Pole), Ondřej Zeman (Karviná), Anna Mlýnková (Tufo CykloZákladna Otrokovice), Barbora Jochcová (SK Edie Team Vsetín), Matěj Skýba (SK Edie Team Vsetín), Nella Vlhová (Cykloteam MXM Hulín), Jan Šťastný (SK Edie Team Vsetín), Barbora Vašutová (Bike Pro Racing), Tereza Vašířová (Kolokroužek Zlín), Vojtěch Kubínek (Cyklo Kramo), Vojtěch Hýžďal (Kolokroužek Zlín).