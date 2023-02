V hale Bercy, kde se v létě 2024 bude bojovat o olympijské medaile, si zvýšil sebevědomí, dodal kuráž.

„Je to můj nejlepší výsledek, co se mi tady kdy povedl. Že se dokážu prát s takovými lidmi ve vyrovnaných zápasech, je pro mě velký příslib. I když to není medaile, tak pro mě to byl jeden z nejhezčích dnů, co jsem zažil," prohlásil.

Rodák z Kroměříže má za sebou opravdu skvělý turnaj. Ve francouzské metropoli nejdříve v prodloužení udolal juniorského mistra světa z roku 2017 Gokiho Kadžimu z Japonska a loňského vicemistra Asie Erlana Šerova z Kyrgyzstánu.

Ve čtvrtfinále byl nad jeho síly druhý nasazený Kubánec Ivan Felipe Silva Morales, ale díky výhře v opravě nad domácím Maximem-Gaelem Ngayapem Hambouem se dostal do finálového bloku.

V souboji o bronz osmadvacetiletého českého reprezentanta čekala turnajová jednička Luka Maisuradze z Gruzie, bronzový medailista z loňského mistrovství světa.

Čtvrtému muži světového žebříčku Klammert dlouho vzdoroval a dotáhl zápas do "zlatého skóre". V jeho třetí minutě Maisuradze předvedl první vydařenou akci a po šesti minutách a 22 sekundách boje zvítězil na ipon.

„Myslím, že jsem si ty chvaty hlídal. Měl jsem parádní škrcení na zemi, bohužel to bylo moc brzo. Mrzí mě, že jsem pak neměl síly to zkusit znovu. To asi rozhodlo," přemítal v rozhovoru pro Radiožurnál.

V součtu všech pěti zápasů strávil na tatami více než půl hodiny. „I tak se cítím krásně, ale zároveň mě to mrzí, protože lidi si pamatují jenom medailisty," ví dobře.

Smutnit ale nemusí. Páté místo je pro Klammerta druhým nejlepším výsledkem na Grand Slamech po předloňském bronzu na turnaji v Antalyi. Pátý byl rovněž v Tokiu v roce 2017 a v Jekatěrinburgu o rok později.