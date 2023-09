Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem v barvách týmu MK Seitl Ostrava vybojoval v čase 2:48:46 bronzovou příčku v závodu RBP Ostrava City Marathon. Vyhrál Jan Kohut (Fénix Sport Blansko, 2:35:43), před Petrem Murasem (Café Almaty, 2:45:29).

Mistrovství republiky v maratonu veteránů v Ostravě, Ondřej Velička | Foto: se svolením Ondřeje Veličky

,,Na jeden z nejdůležitějších závodů v podzimní části sezony jsem se poctivě připravoval. Protože se v Ostravě bojovalo i o české veteránské tituly v maratonu, tak jsem na severu Moravy chtěl podat co nejlepší výkon. Trochu nepříjemné bylo, že se den před ostravským maratonem doma v Bystřici pod Hostýnem konala Podhostýnská desítka, které jsem se chtěl také zúčastnit. Trenér Novák z toho nebyl nadšený, ale nakonec jsme se domluvili, že v Bystřici pod Hostýnem poběžím pomalu. To jsem ale musel v cíli hodně vysvětlovat. Chtěl jsem ovšem podpořit domácí závod, v něm ale zároveň ušetřit síly na maraton v Ostravě,“ plánoval Ondřej Velička.

,,Ostravský maraton byl rozložen do čtyř 10,5 kilometrových okruhů, což je pro mě ideální délka na jeden okruh. Ovšem, protože se v Ostravě maraton běžel společně s půlmaratonem, tak jsem neměl přehled, na jaké pozici běžím. Průběžné umístění jsem neznal po celý průběh závodu. Důležité pro mě hlavně bylo běžet svým tempem bez ohledu na tempa soupeřů. Komplikací bylo horké počasí. Na začátku bylo ještě přijatelné, ale postupně bylo velké horko. Doma jsem si zapomněl kšiltovku, takže v pasážích bez stínu to bylo hodně náročné. V posledním okruhu už jsem začal pociťovat křeče, proto jsem posledních 10 kilometrů chtěl už jenom jakkoliv doběhnout do cíle,“ přiznal Velička.

Tomu na severu Moravy nefungovaly pořádně hodinky.

,,Ukazovaly mi hodně rozkolísané tempo, proto se mi zejména na začátku tempo těžko určovalo. Nešťastné rovněž bylo, že na občerstvovačkách měli pouze vodu, chyběl tam ionťák, který by byl v horku vhodnější na hydrataci,“ divil se vytrvalec z Bystřice pod Hostýnem.

Velička jednotlivá kola zaběhl v časech 41:32, 41:23, 42:10 a 43:41.

,,Takže je znát ve druhé polovině závodu propad tempa. To však nepovažuji za nic dramatického. Kdyby ale byla teplota o 20 stupňů nižší, tak bych dokázal v konstantním tempu běžet po celý průběh závodu,“ myslí si 40letý Ondřej Velička.

Závod byl zároveň mistrovstvím republiky veteránů v maratonu. A Velička v něm získal český titul v mužské kategorii 40 – 44 let. Druhý v této kategorii byl Martin Mička (3:31:20), třetí skončil Petr Pospíšil (3:47:24) Oldřich Jasenský (AK Kroměříž, 4:13:31) mezi nimi doběhl na 9. místě.