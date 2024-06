Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem vybojoval šesté místo v 15. ročníku Klingenthal Salzkotten Marathonu. V Sasku v závodě dlouhém 42,2 kilometru, rozloženém do čtyř okruhů, zaběhl čas 2:55:45. Závod vyhrál v čase 2:29:14 Miguel Molero Eichwein.

maraton v Sazskottenu v Německu, Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem | Foto: se svolením Ondřeje Veličky

Velička v něm zároveň zvítězil v kategorii čtyřicátníků.

Vytrvalec z Bystřice pod Hostýnem do Salzkottenu jezdí rád. Letos to byla už jeho šestá účast v tomto maratonu. V letošním roce ale odjížděl do Německa se smíšenými pocity. Čtrnáct dnů před startem v Salzkottenu totiž závodil v holešovském Backyardu. V něm uběhl 275 kilometrů, proto měl unavené nohy.

Na začátku maratonu se mu ovšem běželo dobře.

,,Tempo však bylo malinko pomalejší, než jsem si představoval. Ale neřešil jsem to a běžel jsem tak, jak mi to vyhovovalo. Ovšem nevěděl jsem, jak bude moje tělo po Backyardu reagovat a při případném rychlejším úvodním tempu jsem se obával odpadnutí ve druhé polovině závodu,“ přiznává Ondřej Velička.

Výhodou bylo, že se běželo v příjemném počasí. Teplota se pohybovala kolem 15 °C.

,,Malou nepříjemností byl vítr zejména na dlouhé rovince při vyběhnutí ze Salzkottenu směrem do vedlejší vesnice Verne,“ prozradil maratonec z Kroměřížska.

Ten se v prvním kole snažil schovat za ostatní soupeře, ale pravidelně se střídal ve vedení vedoucí skupiny.

,,Ovšem od druhého kola už jsem běžel na trase osamocen,“ upozornil Velička.

,,Ve dalších kolech už se mi běželo pocitově dobře. Tempo však upadalo a já v některých kilometrech držel tempo i okolo 4:15 na kilometr. Nebylo to příliš povzbudivé, ale rychleji to nešlo. Ani gely mi tentokrát nepomohly doplnit energii a nové síly,“ informuje reprezentant Bystřice pod Hostýnem.

S výsledným časem 2:55.45 proto nebyl spokojený.

,,Letos to byl můj nejhorší čas v maratonu v Salzkottenu. Únava z Backyardu si tak vybrala svoji daň. Minulý rok jsem v tomto závodě naopak zaběhl svůj nejlepší čas o 7 minut rychlejší, než letos. Nicméně letošní výkon mě nemusí mrzet. Letošní maraton v Salzkottenu totiž byl německým univerzitním mistrovstvím. Proto se v něm sešla kvalitní konkurence a ani s loňským časem bych letos neobsadil pódiové umístění,“ uvedl Ondřej Velička.