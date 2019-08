Závod dlouhý 65 kilometrů s celkovým převýšením 2800 metrů měl start i cíl v Rajnochovicích.

V mužích v něm zvítězil v čase 6:23:49 Jakub Uherek z malé obce v Beskydech z Bašky. Druhý v pořadí Velička dosáhl času 6:38:09, třetí místo obsadil Jihomoravan z Hodonínska Marek Švec (Syrovín, 6:39:01). Petr Hének z AK Drnovice (6:42:36) skončil čtvrtý a obhájce loňského prvenství Vít Otevřel (Čeladná) bral za čas 6:55:15 páté místo.

,,Náročná trať připomínala osmičku, která měla svůj střed na Tesáku. Vedla po turistických trasách a v několika případech i po individuálně značených úsecích v kopcovitém prostředí Hostýnských vrchů,“ přiblížil prostředí Ondřej Velička.

Běžci na ní museli mimo jiné překonat tyto hostýnské vrcholy: dvakrát Čerňavu (844 m.n.m.), Javorník (699 m.n.m.), Svatý Hostýn (730 m.n.m.), Obřany (704 m.n.m.), Pardus (672 m.n.m.), Humenec (703 m. n. m.), Troják (618 m.n.m.), Kelčský Javorník (865 m.n.m.) a Černou Bařinu (653 m.n.m.).

Velička se s kopcovitou tratí i teplým počasím, přestože ho v některých úsecích sužovaly křeče, velmi dobře vypořádal.

,,Letos jsem do tréninků v porovnání s loňským rokem, kdy jsem v Hostýnské osmě skončil také na stříbrné příčce, zařazoval víc kopců. Na závod jsem chtěl být ještě lépe připravený,“ přiznal ultramaratonec z Bystřice pod Hostýnem.

Ten po startu šetřil síly a nikam nespěchal. Dlouho se pohyboval na sedmém místě.

,,S takovým typem závodů nemám příliš zkušeností. Těžko se mi v nich na začátku odhaduje tempo. S přibývajícími kilometry jsem se však posunoval dopředu a na poslední občerstvovací stanici 15 kilometrů před cílem na Trojáku, jsem běžel na čtvrté pozici. V tomto úseku mně přijel povzbudit bratr Marek, který mi hlásil ztrátu kolem dvou minut na třetí místo. Proto jsem zrychlil tempo a záhy už jsem běžel na druhé příčce. Obával jsem se ale posledního cílového seběhu z Kelčského Javorníku do Rajnochovic,“ nezapíral Ondřej Velička.

Tomu totiž seběhy nejdou a často v nich ztrácí. ,,Tentokrát se mi ale dařilo. A to i přesto, že jsem kilometr před cílem trochu zabloudil,“ oddechl si po závodu Velička.

Závod žen ovládla Severomoravanka Barbora Cichá (Dolní Lutyně, 7:50:46). Druhá v pořadí Friedlaenderová se prezentovala časem 8:37:41. Bronzová do cíle doběhla Iva Pachtová z Ostravy (8:39:49). Brňačka Vanda Nováková (8:51:21) vybojovala čtvrté místo a Adéla Jemelíková z Hranic na Moravě (8:58:11) byla pátá.

,,Vzhledem k velmi kvalitní konkurenci jsem do závodu šla bez velkých ambicí. V úvodu jsem nechtěla přepálit tempo. Přestože jsem měla dost energie, tak jsem do kopců neběžela. To se mi také vyplatilo, protože ušetřená energie se mi v závěrečných kilometrech hodila, kdy jsem úspěšně odrážela ataky Ivy Pachtové,“ radovala se v cíli Lucia Friedlaenderová.

Ta letošní Hostýnskou osmu absolvovala bez krize. ,,Kromě Pachtové však byla v úvodních 20 kilometrech hodně nepříjemnou soupeřkou skvěle běžící zlínská Kateřina Mitáčková,“ uvedla ještě Friedlaenderová.

V letošním ročníku Hostýnské osmy se prezentovalo 336 mužů a 92 žen. Do cíle doběhlo 227 mužů a 65 žen.