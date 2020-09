Druhý v cíli Ironman z Malenovic Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) byl pomalejší o 2 minuty a 44 sekund. Třetí místo obsadil další reprezentant Titan Trilife Zlín Petr Cívela (1:57:23). Lukáš Kynický (Konrad Tools Team, 2:02:09) skončil čtvrtý a Václav Klakurka (AD Team) získal za čas 2:02:24 pátou pozici. David Jílek (Titan Trilife Zlín, 2:08:24) si zaknihoval devátou příčku.

,,Olympijský Hulmen startoval intervalově. Zhruba 90 sekund za mnou šel do vody Václav Škoda. Jako rychlejší plavec šel z vody kousek přede mnou. Škoda se potom na kole udržel ve skupině dalších cyklistů, které jsem s přibývajícími kilometry sjížděl. Na začátku běhu jsem ale věděl, že závod nevyhraju. Václav Škoda byl navíc v běhu o minutu rychlejší, než já a v Hulíně potvrdil své předešlé výsledky v letošních triatlonových podnicích na Hané. V 18 letech předvedl neuvěřitelný výkon,“ pochválil svého největšího soupeře nejúspěšnější regionální triatlonista v závodu Petr Vabroušek.

Tomu pocitově sedly všechny tři disciplíny.

,,V Hulíně to proto byla skvělá příprava na Ultramana Czech 515 kilometrů a na zbývající poloviční Ironmany v letošní sezoně v Doksech a Pardubicích,“ potěšila velmi dobrá forma na Hané Petra Vabrouška.

Závod žen vyhrála Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín, 2:16:22), před Martinou Novotnou (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 2:21:55). Bronzová byla Adéla Anderlová (2:23:25). Simona Světinská Švecová (obě TitanTrilife Zlín) dokončila letošního Olympijského Hulmena na čtvrtém místě, Michaela Urbanová (TCV Jindřichův Hradec, 2:27:30) vybojovala pátou příčku.

,,Do Hulína jsem se těšila. Na Hané to pro mě byla výborná příprava na Český pohár v dlouhém a středním triatlonu v Doksech. Plavání, kolo i běh jsem si užila. Ve vodě, na kole i v závěrečném běhu to všechno šlo samo a hladce,“ uvedla v cíli spokojená Helena Kotopulu.

Ironmanka ze Zlína má domácí závody ve Zlínském kraji ráda.

,,Kromě prvního ročníku jsem v minulých letech neměla možnost absolvovat celou sérii Triseries na Kroměřížsku. Proto mě celkové prvenství v letošním roce potěšilo,“ užívala si pobyt na Hané Kotopulu.

Olympijský Hulmen byl posledním pátým závodem letošního 5. ročníku Okresního poháru v triatlonu na Kroměřížsku Triseries 2020. Ve všech kategoriích se v Hulíně představilo 149 triatlonistů a triatlonistek.

Pořadatelé v Hulíně den před Olympijským Hulmenem uspořádali ještě Dětského Hulmena. V cíli tohoto závodu bylo kvalifikováno 117 dětí včetně potomků Petra Vabrouška i Heleny Kotopulu.