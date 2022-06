Jak jste si užila, že jste mohla na slavnostním zahájení nést vlajku svého kraje? Pro mě je to čest. Byla jsem na úplně první Olympiádě dětí a mládeže, takže si pamatuji, jaké to bylo. Za mě si myslím, že ODM je super akce pro děti a může je to motivovat do další kariéry.

Vzpomínáte si na svou účast na Olympiádě mládeže?

Bylo to skvělé. Moc jsem si to užila. Musím přiznat, že už je to teda hodně let dozadu, ale bylo to super.

Kdy a jak jste se stolním tenisem začínala?

Já jsem vlastně se stolním tenisem začínala s bráchou a taťkou, takže můj začátek byl vlastně pinkání míčkem o zeď. Poté jsem začala hrávat v mém rodném Holešově. A když jsem začala vyhrávat, tak jsem se přesunula do Zlína.

Co byste vzkázala mladým sportovcům, kteří závodí na Olympiádě dětí a mládeže?

Já bych všem sportovcům hlavně přála, ať si to bez jakéhokoliv stresu užijí. Tato akce má atmosféru podobnou velké olympiádě.

Autor: Patrik Hlaváč