ROZHOVOR/ Běh na Hostýn má svoji letitou tradici. Letos se konal už po jednadvacáté. Pořadatelé se tento oblíbený závod v běhu do vrchu, který startuje na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem a má cíl u rozhledny na Svatém Hostýně, každý rok snaží zpestřit pozváním známé a zajímavé osobnosti. Startétkou letošního závodu byla Olga Charvátová-Křížová, historicky první Československá medailistka na Zimních olympijských hrách v alpském lyžování, jež v únoru v roce 1984 vybojovala bronz ve sjezdu žen.

Rodačka ze Zlína si v současné době už užívá penzi, kolem sportu je ale pořád aktivní. Do Bystřice pod Hostýnem ji pozval ředitel závodu Karel Novák. Olze

Charvátové-Křížové se na Bystřicku líbilo. Domů do Krkonoš odjížděla spokojená s dobrými pocity.

Kde nyní bydlíte a co v současné době děláte?

Bydlím v Krkonoších v malé rekreační obci Strážné u Vrchlabí. Jsem již v penzi, ale pomáhám manželovi s provozem penzionu Horalka ve Špindlerově Mlýně. Také se bavím sportem, když vedu ve Strážné dětský sportovní kroužek.

Jak se Vám v Bystřici pod Hostýnem a okolí líbilo?

Bystřice pod Hostýnem je pěkné město a kopec Hostýn, který leží v nadmořské výšce 735 metrů, je nádherný.

Jak hodnotíte výkony běžců a běžkyň v Běhu na Hostýn?

Výkony všech byly úžasné. Buď výsledným časem, nebo jen účastí v tak náročném závodě s převýšením 422 metrů. Zejména, když se závod běžel ve velkém horku.

Které výkony Vás nejvíc zaujaly?

Velmi mě překvapila vítězka závodu žen Hana Švestková Stružková, která v absolutním pořadí i s muži skončila dokonce na třetím místě. Zaujal mě také výkon teprve 8leté Veroniky Skřičkové. Reprezentantka Orla Brno Starý Lískovec vybojovala mezi juniorkami bronzovou příčku. Netušila jsem, že se tak náročný závod dá běhat i v tak mladém věku.

Co říkáte organizaci závodu?

Bylo poznat, že organizátoři z Orla Bystřice pod Hostýnem jsou velmi zkušení pořadatelé takového závodu. Jsou to hlavně velcí fandové sportu.

Co říkáte na trasu, jak se Vám líbila atmosféra kolem závodu?

Trasa byla neskutečně náročná a atmosféra byla na startu, v cíli i při vyhlašování výsledků parádní.

Co Vás v Bystřici pod Hostýnem ještě zaujalo?

Před závodem jsem v bystřickém zámku navštívila výstavu ohýbaných židlí TON. V zámku probíhal také koncert hry na flétnu. Bylo vidět, že město žije.

Jak se momentálně udržujete v kondici?

Bohužel moc času na sebe nemám. Ale ráda plavu, jezdím na kole, cvičím jógu a hlavně v zimě lyžuji.

Která sportovní událost Vás letos nejvíc zaujala?

Letní olympijské hry v Paříži, kde mi nejvíc líbily výkony českých šermířů.

Jaké sportovní akce v nejbližším období navštívíte?

V zimě jezdím jako technický delegát FIS na mezinárodní závody. Ale zatím ještě nevím, které mi budou přiděleny.

Vrátíte se příští rok do Bystřice pod Hostýnem?

To si nejsem jistá, ale za návštěvu by to rozhodně stálo.