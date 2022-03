V Prusinovicích už byli například atleti Šárka Kašpárková, Taťána Netoličková-Kocembová, Imrich Bugár, Jiří Sýkora, Karel David, fotbalista Pavel Srníček, nebo kreslíř Petr Urban. Pobyt v obci s 1200 obyvateli si pochvalovala i držitelka 17 světových rekordů ve skoku o tyči a čtvrtá žena na olympiádě v Sydney v roce 2000 Daniela Bártová. V roce 2018 tam přivítali účastníka pěti olympijských her stolního tenistu Petra Korbela. O rok později si pobyt v Prusinovicích užíval bývalý reprezentant, čtyřnásobný král prvoligových střelců a držitel 12 českých fotbalových titulů Horst Siegl. V únoru 2020 byl čestným hostem a zároveň také aktivním účastníkem halový mistr Evropy v atletice v roce 2015 v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša.

V roce 2003 tamní závod absolvoval v dresu Maratonustavu Úpice tehdejší premiér Vladimír Špidla. V stejném roce si ho zaběhla i součastná poslankyně v Evropském parlamentu Michaela Šojdrová.

Letos byl čestným hostem rodák z Otrokovic, držitel dvou olympijských medailí ve veslování, stříbra z Mnichova v roce 1972 a bronzu z Montrealu v roce 1976, Oldřich Svojanovský. Šestasedmdesátiletý bývalý veslař v současné době dělá předsedu Českému klubu olympioniků a je také členem výkonného výboru ČOV.

V Rohálovské desítce triumfovali Jakub Zemaník a Petra Pastorová

Kdo Vás pozval do Prusinovic?

Pozval mě ředitel závodu Ondřej Němec. Ten mě kontaktoval v loňském roce v září, kdy jsme se potkali při Běhu Emila Zátopka ve Zlíně. V krajském městě mi nabídl, abych v sobotu 5. března přijel do Prusinovic a tam jsem byl čestným hostem Rohálovské desítky. V této obci jsem byl poprvé.

Jak se Vám v Prusinovicích líbilo?

Bydlím v Praze a na Moravu jezdím rád. V Otrokovicích mám dceru a po návštěvě u ní jsem to do Prusinovic neměl daleko. Je to pěkná obec se spoustou příjemných lidí. Také se mi líbilo, že před závodem přestalo sněžit (úsměv).

Co říkáte na organizaci závodu?

Bylo vidět, že ho organizují zkušení pořadatelé. Všechno klapalo na jedničku, jak kolem závodu, tak i v zázemí Rohálovské desítky.

Jak se Vám líbila trať?

Byla spravedlivá. Těžké kopce prověřily výkonnost všech běžců. Byla náročná i tím, že se celý závod běžel po asfaltové silnici.

Co říkáte konkurenci v letošní Rohálovské desítce?

Překvapilo mě, kolik se na startu sešlo běžců. Konkurence mezi muži i mezi ženami byla velmi kvalitní. Obdivuhodný výkon podala Petra Pastorová. Smekám, jak si po maratonech v Seville a ve Splitu poradila s těžkou tratí a se všemi soupeřkami. Výborný čas zaběhl

mužský vítěz Jakub Zemaník. Také mě potěšilo, kolik si v Prusinovicích zazávodilo dětí. Bylo vidět, že je rodiče vedou ke sportu a že děti na Holešovsku sport baví.

A co atmosféra kolem závodu?

Skvělí byli diváci. Obdivuhodné bylo, kolik jich bylo v cílovém prostoru a na obrátce v Tučapech. Tolik lidí se sejde snad jenom při jednom z nejstarších běžeckých závodů v Česku při Velké Kunratické.

Kterou akci jste jako předseda Českého klubu olympioniků v poslední době navštívil?

V únoru jsem se zúčastnil Olympijského festivalu v Brně.

Jaké akce Český klub olympioniků letos plánuje?

Těch je hodně. Spousta z nich bude v souvislosti s nedožitých 100 let Emila a Dany Zátopkových.

Jak se momentálně udržujete v kondici?

Snažím se být pořád v pohybu. Ale jak se oteplí, tak budu jezdit na kole. Na Vysočině máme chalupu. V jejím okolí jezdím na kole a užívám si krásy a klidu Vysočiny.