Zatímco loni se Rally Serras de Fafe odehrávala na asfaltových silnicích, letos se závodilo na šotolinových tratích, které bývají pravidelně součástí portugalské soutěže M. Podmínky byly velmi těžké a zejména v první etapě byly měřené úseky neskutečně rozbité. Česká posádka Cais – Žáková startovala na těchto tratích poprvé a do soutěže vstoupila opatrně. Postupně našli vhodné tempo a na konci prvního dne se probojovali, částečně i díky problémům soupeřů, na skvělé šesté místo. Druhý den byl naprosto odlišný. Vysvitlo sluníčko a rychlostní zkoušky byly méně rozbité. Díky rychlým časům se Erikovi Caisovi otevřela šance k útoku na pozici zkušeného maďarského jezdce Norberta Hercziga. „

„Dobře to místo znám, ale letos byl skok mnohem vyšší. Byl jsem zřejmě v nájezdu příliš rychlý,“ vysvětloval příčinu odstoupení 22letý mladík. „Odpadnout z fantastického 5. místa absolutně bylo velmi kruté, zvláště když zbývaly dojet pouze čtyři úseky . Po tomto incidentu bylo důležité, aby tým auto připravil během pouhých šesti hodin na další soutěž. Závodní Fiesta Rally2 se totiž musela nalodit na trajekt a odplout směrem k portugalským břehům rovnou na další soutěž v okolí Fafe. Vše se stihlo a za to patří velký dík mechanikům, kteří odvedli fantastickou práci,“ vzkázal erik Cais.

