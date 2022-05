„Nebylo tak jednoduché, jak napovídá výsledek. Potkal nás defekt, naštěstí jsme dostatečný náskok, takže nás to neohrozilo. Závod jsme si užili. To je hlavní. Za fanoušky i tým jsme moc rád,“ zářil v cíli štěstím 22letý talentovaný závodník. „Nesmírně si prvenství vážím, řadím jej hodně vysoko, stejně jako můj parťák Dan. Byl to parádní víkend!“

Druhý dojel v jednodenním závodě se ztrátou 17 vteřin další mladý talentovaný automobilový závodník Adam Březík (Škoda Fabia R5), se ztrátou další více než minuty skončil Vojtěch Štajf (Volkswagen Polo Gti R5). Na start závodu složeného ze sedmi rychlostních zkoušek o délce 70 kilometrů se postavilo 92 z 95 přihlášených posádek.

Erik Cais, který jel minulý týden náročnou Chorvatskou rally v rámci světového šampionátu WRC2, dominoval od prvního měřeného úseku a o svém triumfu prakticky rozhodl v úvodních třech rychlostních zkouškách.

„Vesměs tam bylo vše, co loni. Také jsme měli defekt, také do bylo na Kaměňáku a myslím, že i ve druhém průjezdu. Bylo to velmi podobné, jen jedna kladba se otočila,“ pustil se do hodnocení domácího závodu účastník seriálu MS. „Tím, že se zde jelo na suchu, to bylo hodně rychlé a nebylo moc prostoru něco vymyslet, jako když se jede na mokru. I přese všechno to byl krásný závod,“ rozplýval se spokojeně Cais.

Ten bral Kopnou jako výborná trénink na další podniky. „Protože se zkoušky jely v okolí Zlína, pro Barumku to byl dobrý, třebaže menší test. Mohli jsme si zde odzkoušet nastavení, jsme spokojení,“ zopakoval s tím, že nastavení z posledního klání v Chorvatsku nepoužil. „Ne, místní asfalt je více obrušující a grip je o dost větší než v Chorvatsku.“

Po celý čas Caisovi „šlapal“ na paty zlínský Adam Březík, který ovládl o jednu erzetu méně, než vítěz, ale fryštácký závodník své prvenství kontroloval.

„Pojali jsme to jako svůj vlastní závod, natestovat pár věcí na Šumavu, o čemž svědčí i čas Erika. Hned na úvod nám dal deset vteřin. Jeli jsme svoje tempo, v klidu, abychom neudělali chybu. Potřebovali jsme dovézt auto vcelku do cíle, protože za tři dny odjíždíme na republikový mistrák na Šumavu. Nepokazit auto bylo prioritní,“ poznamenal v průběhu klání Adam Březík.

„Kopná je závod, který máme doslova za barákem a dopadl pro nás na výbornou,“ dodal stříbrný muž závodu, který má v plánu absolvovat celý mistrák velkého šampionátu. „Doufám, že se podaří dojednat i nějaká zahraniční starty.“

Další z regionálních posádek dojel kroměřížský Ondřej Bisaha (Hyundai i20 R5) na šestém místě. „Úvod nic moc, hned první antikat, bum, máme ohnutý ráfek. Čekal jsem, jestli bude nebo nebude defekt. Snažili jsme se s tou naší babičkou, co to dalo, ale máme limity. Soutěž krásná, akorát pořád se jede do kopce, my máme koncepčně nejstarší auto, tak nemáme výkon,“ doplnil Bisaha.

Výsledky 27. ročníku Rallysprint Kopná

1. Cais Erik / Trunkát Daniel (Ford Fiesta R5 MkII) 37:02.8

2. Březík Adam / Krajča Ondřej (Škoda Fabia R5) + 17.0

3. Štajf Vojtěch / Rajnoha F. (Volkswagen Polo Gti R5) + 1:24.1

4. Vlček Martin / Novák Jaroslav (Hyundai i20 N Rally2) + 1:35.8

5. Jirásek Aleš / Machů Petr (Škoda Fabia R5) + 1:43.5

6. Bisaha Ondřej / Kiška Oliver (Hyundai i20 R5) + 2:20.0

7. Trněný Karel / Doerr Christian (Ford Fiesta R5) +2:22.0

8. Černý Jan / Jindra Petr (Ford Fiesta Rally3) + 2:37.1

9. Trnovec Petr / Staněk M. (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 2:47.7

10, Hanák Jiří / Večerka Michal (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 3:10.4