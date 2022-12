Rohálovská desítka je 10 kilometrový běžecký závod, který se běží na obrátkové trati mezi Prusinovicemi, Tučapy s cílem opět v Prusinovicích. Příští už 30. ročník se koná v sobotu 25. února 2023. Zvýhodněné startovné do ní do 20. února 2023, je 300 Kč. Ženy nad 60 let a muži nad 65 let zaplatí 150 Kč.