Třebíč – V pořadí šestý rallysprintový podnik již rozhodl o tom, že třída 9 zná svou mistrovskou posádku pro letošní rok. Pátým vítězstvím si posádka z Komárna Adam Kobliha a Martin Trlifaj s předstihem zajistili první mistrovský titul ve své kariéře. Stalo se tak na Horácké rally konající se na Třebíčsku.

Adam Kobliha s Martinem Trlifajem | Foto: Repro: Deník

Z pěti přihlášených posádek měl šanci na titul ještě Robert Kořistka, který by v případě vítězství ještě mohl živit naději na celkové prvenství. Před závodem byl také pasován do role spolufavorita. Kobliha však všemi vyhranými testy nedal příležitost k nejmenšímu ohrožení své pozice, navíc Kořistka ve druhé rychlostní zkoušce chyboval a sám se tak připravil o bitevní kontakt. Dalo by se říct, že Adam Kobliha to měl v rozhodujícím závodě zdánlivě ulehčené.

„Dá se říct, že ano. Po Robertově chybě jsme už nemuseli tak tlačit, mohli jet více na jistotu a šetřit auto. Samozřejmě dle časů jsme úplně pomalu nejeli, ale také trať nebyla až tak náročná. Asi mi místní rychlostní zkoušky k srdci moc nepřirostly, pár úseků bylo docela pěkných, ale povětšinou dlouhé rovinky s protahováky, kde jsme zařadili i pětku, což se nám v Hondě letos snad ještě nestalo. V posledním testu mě zaskočil krok pořadatelů, kteří oproti prvnímu průjezdu na trať umístili retardér bez jakéhokoliv upozornění. Myslím, že tohle by se stávat nemělo,“ divil se Adam Kobliha.

O zisku svého prvního titulu v „devítkách“ se po chybné matematické úvaze dvojice dověděla až po závodě, a to od spolujezdce svého největšího soka Michala Drozda.

„Před závodem jsem si v duchu počítal body, ale neuvědomil si, že se škrtají dva výsledky a i s vítězstvím na Horácké mi to pořád nevycházelo. Po cílové rampě jsme seděli na náměstí a Michal na mě vybalil, že už to máme hotové a jsme mistři. V tu chvíli mi to ještě nedošlo, trápila mě spíše horečka, která mě provázela celým závodem. Mám velkou radost, že se nám povedlo vybojovat nejvyšší stupínek, vždy jsem si přál titul získat, ale nikdy nebyla možnost odjet tolik závodů, až teď. Rád bych poděkoval dvěma mužům, kteří na tom mají největší podíl, a to Tondovi Tlusťákovi a Laďovi Raabovi,“ dodal spokojený Kobliha.

Spolujezdec Martin Trlifaj, který dokázal společně s Adamem Koblihou naplit svůj sen, byl také zpočátku trochu vyveden z míry. „V první moment jsem si to ani moc neuvědomoval, až po chvíli mi došlo, že něco, o čem jsme dva roky jen snili, je teď realitou. Člověka vždy potěší, když na něčem dlouho usilovně pracuje a ono se to nakonec podaří. Zároveň je oceněna nejen naše práce s Adamem, ale úplně celého týmu. A tímto bych chtěl všem členům moc poděkovat, každý z nich má na tomhle úspěchu svůj podíl. I fanoušci, kteří nám každý závod fandili a hnali nás dopředu. Velké díky patří všem sponzorům, protože především jim vděčíme za možnost dosáhnout našeho cíle,“ poznamenal Trlifaj.

„Malé mistrovství“ se pro duo Kobliha – Trlifaj pro letošek uzavřelo a zbývá ještě jedna meta, na kterou je možno zamířit. Ve hře je totiž ještě titul v druhém našem národním šampionátu. Před poslední soutěží, kterou je Rally Příbram, dělí prvního muže v průběžném pořadí Ondřeje Blaťáka a druhého Adama Koblihu jen dva body a vše je tedy otevřené. Všichni příznivci AK Racingu věří, že to bude právě jejich posádka, která zvedne na cílové rampě vítězné poháry nad hlavu.

Ondřej Bija, Libor Kopčil