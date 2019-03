,,Start hlavního 46 kilometrů dlouhého podniku je ve 13 hodin před místním městským úřadem. Cíl je na stejném místě. Bikery na Kroměřížsku nejprve čeká osmikilometrový zaváděcí okruh a poté dva devatenáctikilometrové okruhy. Vše s celkovým převýšením 1150 metrů. Mužský vítěz získá prize money 3000Kč, nejlepší žena bude odměněna 1000Kč,“ informoval za pořadatele Pavel Žák.

Pořadatelé vypsali šest mužských a dvě ženské kategorie.

Na Hané připravili také 27kilometrový závod. Ten má převýšení 600 metrů.

Od 9 hodin mají možnost v devíti kategoriích poměřit síly také děti od 2 do 12 let. Pro ně jsou v Morkovicích připravené tratě od 100 metrů do 7,5 kilometru.

V úvodním měření sil na začátku bikerové sezony 2019 se na Hané očekává účast zhruba 300 vyznavačů horských kol.

Vítězství v hlavním závodu v Morkovském bajku v roce 2018 mezi muži vybojoval Marek Rauchfuss z formace Kellys Bikeranch Team (1:46:11). V ženách získala první příčku Lucie Veselá (GT Opportunity Brno, 2:20:50).