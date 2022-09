,,Na běh ve tmě s čelovkou jsem se těšil. V noci ale vůbec neběhám. Proto to pro mě byla příjemná změna,“ přiznal Janda.

Na závod přijel, jak u něho bývá zvykem, na poslední chvíli. Při cestě na start se potkal s Radkem Šíblem a bylo mu jasné, že to bude mít na trati těžší, než předpokládal.

,,Radek od začátku udával ostré tempo. Dokázal jsem se ho však udržet,“ prozradil prusinovický vytrvalec.

Po úvodním kilometru na čele zůstali už jenom Janda s Šíblem.

,,V této pasáži závodu jsem věděl, že do kopce budu lepší, ale naopak v seběhu budu trpět. To se také potvrdilo. Po výběhu na Želkov Radek zrychlil a na prvním místě si vybudoval slušný náskok. Já jsem ale nepolevoval, protože za zády jsem měl skvělé běžce Ondru Veličku a Radka Tabarku. Na trati se mi dařilo a 2 kilometry před cílem jsem doběhl Radka Šíbla. Zariskoval jsem a hned jsem šel před něho. Potom začal tuhý boj o první příčku. Společně jsme naplno běželi přes celou zámeckou zahradu až k atletickému stadionu. V závěrečném finiši jsem pak měl víc sil než Radek a do cíle jsem doběhl na zlaté pozici,“ radoval se Jakub Janda.

Z regionálních vytrvalců skončil ještě Radek Tabarka (Xtrail Rychlohrad, 40:57) čtvrtý, Ivan Balíček ze Zlína (41:01) pátý, Miroslav Bětík z Pozlovic (J. E. M. M. Team Bětíci, 42:18) šestý, Jiří Flašar (Biatlon Halenkovice, 42:33) sedmý, Jakub Plhoň (Mattoni Freerun Zlín, 42:42) osmý a Marek Novotný (SKP Zlín, 43:05) devátý).

Závod žen ovládla časem 44:38 Kateřina Ryšánková z Babic u Uherského Hradiště, před Martinou Doleželovou ze Sazovic (NAPARIDERS, 47:25). Třetí byla Jitka Bařinková ze Zlína (48:43). Na čtvrté pozici doběhla Simona Grulichová (AK Drnovice, 52:16), pátá skončila Luisa Linda Radecká (SKP Zlín, 53:54). Veronika Smyčková z Napajedel (NAPARIDERS, 54:26) obsadila šestou příčku.

,,Dva dny před závodem ve čtvrtek večer mi napsal kamarád Jan Peška, jestli se chystám na holešovský Noční běh. Po Hostýnské osmě sice odpočívám, ale nakonec jsem se rozhodla postavit se v Holešově na start, užít si tamní závodní atmosféru a navíc se s Honzou potkat,“ vysvětlovala Kateřina Ryšánková.

V závodu chtěla pokořit čas pod 50 minut.

,,Na startovní čáru jsem se postavila bez očekávání. Hned na úvodním ovále se probojovala do vedení Martina Doleželová. V kopci v průběhu 3. kilometru se mi ji ale podařilo předběhnout. Překvapilo mě, jak se mi dobře běží. Dokonce jsem se stačila kochat

nasvíceným Hostýnem. Po následujícím seběhu bylo ovšem na rovině náročnější rozběhat nohy, ale nakonec jsem si pobyt na zlaté pozici pohlídala a dokonce jsem si v zámeckém parku doběh do cíle užívala,“ radovala se z dalšího povedeného výsledku Ryšánková.

Desetikilometrový závod v Holešově byl čtvrtým z letošního pětidílného seriálu Franz Josef Kaiser Nočních běhů 2022. Doprovázelo ho příjemné počasí. Teplota se pohybovala kolem 20 stupňů.

Letošního holešovského Franz Josef Kaiser Nočního běhu se v osmi kategoriích zúčastnilo 90 běžců a běžkyň a 6 tandemů Mix.

Start i cíl závodu byl na holešovském atletickém stadionu. Okruhová trasa vedla směrem na Želkovem a Dobrotice.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII FRANZ JOSEF KAISER NOČNÍHO BĚHU V HOLEŠOVĚ 2022:

Muži do 39 let: Jakub Janda (Rohálov bike Team) 38:12

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 38:22

Muži nad 50 let: Miroslav Bětík (Bětíci) 42:18

Junioři: Jiří Flašar (Biatlon Halenkovice) 42:33

Ženy do 39 let: Kateřina Ryšánková (Klimatex Running team) 44:38

Ženy do 49 let: Luisa Linda Radecká (SKP Zlín) 53:54

Ženy nad 50 let: Jitka Bařinková (Zlín) 49:43

Juniorky: Anna Balážová (Baláž Extreme Team) 55:19

Tandemy Mix: Nikola Novosadová, Radim Súkup 49:40