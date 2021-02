Nečekal to, ale novou situaci zvládá dobře. „Naštěstí má u mě covid zatím relativně klidný průběh, nejvíce mě zatím bolí jen hlava. Snad to nebude horší,“ přeje si trenér Zubří Michal Tonar, kterému páteční testy vystavily stopku před sobotním duelem s Kopřivnicí (30:25).

„Popravdě jsem čekal nějaký problém, den předtím jsem se už necítil dobře. I proto jsem raději vynechal páteční trénink a šel na tradiční předzápasové testy. Zde byl problém nepohody odhalen,“ potvrdil 51letý zkušený kouč, který tak karanténu tráví sám v Rožnově pod Radhoštěm. Podle všeho bude mimo lavičku zuberského týmu tři utkání.

Narychlo se mu s vedením podařilo zajistit za sebe náhradu. Na nezbytně dlouhou dobu, do vyléčení, byl pověřen přípravou a koučingem Pavel Hrachovec.

„Je to ta nejlepší volba. S Pavlem se dobře známe, náš pohled na házenou je velmi podobný. Správnost volby se ukázala již nyní,“ těší Tonara, který je se svým zástupcem v telefonickém spojení minimálně jednou denně. „Jak je potřeba.“

Sobotní vítězný duel derby s Kopřivnicí tak vcelku klidně sledoval před internet. „Kluci celou situaci vzali ze správný konec. Byl jsem mile překvapen, ač jsme byli v okleštěné sestavě, kluci, co dostali šanci, se jí pevně chopili. Všichni podali velmi dobrý výkon, zaslouženě vyhráli,“ mne si ruce Tonar, kterého naopak překvapil nemastný výkon soupeře.

„Umí hrát lépe. Tentokrát jsme to byli my, co měli větší vůli po výhře, Kopřivnice byla zabrzděná, znám je v lepší formě. I proto jsme ji konečně po více jak třech letech porazili,“ těší kouče.

Třebaže je nemocen, doma rozhodně nezahálí. Snaží se týmu pomoci na dálku. „Nemoc mě nyní příliš neomezuje, proto jsem klukům sestříhal video pro pondělní trénink, zbytek budou kluci pod vedením Pavla dolaďovat na úterní přípravě,“ má jasno trenér aktuálně šestého celku extraligy.

Před tím ve středu stojí další, relativně nejsnazší výzva. Doma porazit poslední Maloměřice.

„Pohled do tabulky svádí si myslet, že to bude snadné. Snad kluci po posledním úspěchu nezpychnou a vrátí se k tomu, co je zdobilo – bojovnosti a poctivému přístupu. Nemůžeme si nyní dovolit jakýkoliv další výpadek, všichni moc toužíme po play-off, kam můžeme dojít jen krůček po krůčku,“ zvedá varovně prst Tonar.

Současná série tří výher jej samozřejmě těší. Zubří zatím hraje ve vlnách. Před touto sérií totiž pro změnu pětkrát po sobě prohrálo. „Těch zápasů, kde můžeme či musíme sbírat body, moc není, musíme bojovat o každý bod, balon,“ zdůraznil. „Stávající série nám dává sebevědomí, chytají se i další, hlavně mladí hráči.“

Víkendové volno tak koučovi dovolilo podrobně sledovat vyvrcholení MS v Egyptě, kde na obhajobu titulu opět dosáhli Dánové po finálovém skalpu Švédů. „Celý šampionát sleduji a popravdě jsem úspěch více přál Švédům, zdáli se mi kompaktnější. Dánové ale ve finále měli v bráně výborného Niklase Landina, který zářil hlavně ve druhé půli. Právě kvalita na postu gólmana se asi ukázala jako rozhodující,“ míní Tonar.

Za správnou také považuje volbu nového trenéra národního týmu Rastislava Trtíka. „Ne, já osloven nebyl. Na tuto práci asi nemůžete být vázán klubovými povinnostmi,“ cítí Tonar. „Rasťu dobře znám, když jsem začínal svou kariéru, ještě jsme proti sobě hrávali,“ vzpomíná. „

V aktuální situaci je jeho volba asi ta nejlepší. V tuto chvíli je asi potřeba tvrdší ruka, osobnost s respektem. A právě Rasťa Trtík, ověnčený úspěchy a zkušenostmi, to splňuje,“ pokyvuje Tonar a očekává, jak dopadnou nadcházející svazové volby. „Nyní v házenkářském hnutí panuje velká nejistota, koronavir vše rozbouřil. Už by bylo načase vše zklidnit,“ přeje si Tonar.

Po sezoně má přitom namířeno do pražské Dukly, její výsledky a výkony pochopitelně souběžně sleduje. „Jsem překvapen jejich úspěšnou sérií a poslední vysokou výhrou nad Plzní. Jsem trošku rozpolcený, jak jasně nad mým mateřským klubem Dukla dominovala. V Plzni na takové porážky nejsou zvyklí, asi zde něco nefunguje,“ dodal Michal Tonar.