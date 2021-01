„Hodně to bolí, přišel jsem asi o poslední start na MS. Ta šance zahrát si s nejlepšími byla obrovská,“ těžce trávil rozhodnutí Českého svazu házené Miroslav Jurka.

„Jedinou výhodou je, že jsem se po dvoutýdenní izolaci a odloučení opět vrátil domů k rodině, k dětem,“ pousmál se 33letý křídelník, který jako jeden z mála byl po celý čas přípravy zcela zdráv.

„Snad každý druhý den jsme byli testováni. Popravdě jsem si asi covidem prošel na podzim, kdy jsem během dvoutýdenní extraligové pauzy ztratil chuť a tento čas raději zůstal doma,“ upřesnil zkušený a úspěšný házenkář.

Jak jste trávil rozhodnutí, že se nikam nejede?

Těžce, ale taková je realita. Rozhodnutí vyplynulo ze špatné zdravotní situace v týmu. Pro všechny to bylo těžké rozhodnutí, pro trenéry, svaz i nás samotné hráče. Celou situaci jsme intenzivně konzultovali, řešili, ale nebylo jiného řešení.

Trenér Zerzáň hovořil o nezodpovědnosti mladých hráčů. Překvapilo vás to?

Za sebe i kluky musím říci, že jsme udělali maximum, chovali jsme se maximálně zodpovědně a obezřetně. Ale vir je pořád ve vzduchu a i přes nespočet opatření nad námi zvítězil.

Je pro českou házenou odřeknutí účasti na prestižním MS těsně před odjezdem ostuda?

To bych neřekl, je to osud. Osobně jsem chtěl jet na MS za každou cenu, moc dobře vím, že to byla má poslední šance zahrát si na MS. Na parádní akci jsem se moc těšil, na druhou stranu zdraví máme jen jedno a náš tým fit nebyl.

Vy jste zdráv?

Zcela, pravidelné testy na covid to potvrdily. Jak jsem říkal, já si už tuto nemoc bez větších příznaků minulý rok odbyl.

Budete sledovat MS v televizi?

Díval jsem se na zahájení a vybrané duely předních týmů si nenechám ujít, házenou miluji. Naopak čtvrteční duel Makedonců se Švédy jsem raději vynechal. Je k vzteku, že jsou Makedonci opět na náš úkor na šampionátu, to je snad osud, naše černá můra. Když už je porazíme sportovní cestou, tak jim pomůže naše smůla. To je k vzteku.

Vzhledem k epidemiologické situaci, dohraje se šampionát v Egyptě?

Jsme zvědavý, jak dopadne. Problémy už hlásili Brazilci, také další hvězdy si nahlas stěžují, že bublina není taková, jaký byl příslib. Přeji házené, ať se šampionát dohraje a ve zdraví!

Komu přejete světový titul?

Vyhraje Norsko, jejich hra se mi líbí.

Poperete se o účast na případném dalším šampionátu?

Uvidíme, jestli ještě budu vůbec hrát. Těch otázek je nyní ještě mnoho. Nemluvil jsem ještě ani s reprezentačními trenéry, zatím to neřeším a soustředím se na extraligu.

V národním týmu jste byl až do konce i s klubovým parťákem brankářem Šimonem Mizerou. Jak se vám líbily jeho výkony?

Je to velký talent, jehož jistě posune dál i možnost v nároďáku spolupracovat s takovou osobností, jako je Martin Galia. Byla to pro něj velká škola a obrovský zážitek. Byl blizoučko startu na MS, ale jak vidím jeho potenciál, nemám strach, že by si v budoucnu nějaký šampionát nezahrál. Snad nám jeho forma pomůže nyní v zuberském útoku na play-off.

Už jste se zapojil do přípravy vašeho Zubří?

Ne, ne, až v pondělí. V pátek jdu na testy a pokud bude vše ok, v což věřím, už se těším na kluky.

Podle všeho vás už ve středu čeká start extraligy. S jakým cílem půjdete do druhé fáze?

Máme jediný – stoupat tabulkou a zajistit si play-off. Bude to ale těžké, máme v zádech sérii špatných zápasů a výsledků. Věřím ale, že se to co nejdříve změní. Všichni jsme si přes svátky vyčistili hlavu, přestávka nám prospěje. Nyní musíme zabojovat, čekají nás jenom zápasy pravdy. Už není cesta zpět, žádné šance na opravu. Jestliže jsme v minulých zápasech mohli jen překvapit, nyní již musíme bodovat.

Co musíte zlepšit?

Házenou umíme, ale problém byl asi v hlavě, musíme se ještě více zkoncentrovat. V minulých zápasech nás vždy něco zradilo. Musíme sobě a všemu, co děláme, více věřit. Již skončilo období hájení, už nejsme nezkušení a mladí. Kluci na to mají, jen si musí více věřit!

Máte los příštích kol přijatelný?

To rozhodně, je více než přijatelný. Viděli jsme rozdíl mezi námi, Karvinou a Plzní, ale ostatní jsou hratelní. Nyní musíme dokázat, že jsme lepší, než ostatní.

Už víte, jestli budete pokračovat i v další sezoně?

Házená mě pořád baví, ale bude záležet na domluvě s vedením klubu. V brzké době si sedneme a já se rozmyslím, jak dál.