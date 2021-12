„Nedopustili jsme žádné zaváhání a pohlídali si to. Soupeř byl hodně oslabený, dařilo se nám v obraně,“ říká 22letý házenkář, který se do plné tréninkové zátěže zapojil teprve dva dny před zápasem.

„V Plzni jsem se srazil se spoluhráčem. Zápas jsem dohrál, ale už v autobuse jsem cítil, že to tuhne. Ráno jsem už s rukou nemohl pohnout,“ popisuje Hybner, kterého vyřadily z následující pohárové odvety s Plzní natažené vazy v zápěstí.

V dalším domácím zápase s Jičínem pak pro změnu chyběl kvůli trestu za modrou kartu v utkání s Kopřivnicí. „Ještě mám trest i na odložený zápas s Brnem, u kterého se pořád neví, jestli v prosinci bude,“ dodává urostlý zuberský pivot, pro kterého každopádně začne vánoční přestávka už v sobotu po zápase s Hranicemi.

Soupeř vám to svou sestavou dnes hodně ulehčil, souhlasíte?

Před zápasem jsme nevěděli, s čím Frýdek přijede. Připravovali jsme se na všechno, na každého, kdo by mohl dojet. Nakonec jim opravdu odpadlo hodně hráčů. Do utkání jsme vstoupili, jak jsme chtěli. Pár vyložených šancí jsme sice neproměnili, ale Šimon nás v brance podržel. Pak jsme zápas zlomili a už to bylo v pohodě. Dobře zahráli i hráči z lavičky. Poučili se ze zápasu s Jičínem, že nesmí nic podcenit, šlápli do toho a rozdíl i navýšili.

Váš soupeř nastoupil po třítýdenní pauze, šla poznat jeho nerozehranost?

Asi jo. Frýdek má své kvality, ale bylo to na nich poznat. Měli teď i nějakou karanténu, takže šlo vidět, že i fyzicky nemohli. Někteří prý měli před zápasem jen jeden trénink. Kdyby Frýdek přijel v plné sestavě a rozehraný, tak by to byl úplně jiný zápas.

Díky vysoké výhře jste se posunuli v tabulce na třetí místo. Co to pro vás znamená?

Zatím ještě nic. Chceme být před play off co nejvýš, jít do něj z co nejlepší pozice. Nové Veselí teď naštěstí začalo ztrácet body, ale tam bude důležitý náš domácí zápas s nimi. V něm musíme stoprocentně vyhrát.

Stále pykáte za incident při zápasu s Kopřivnicí. Co přesně se tehdy stalo?

Zahlédl jsem strkanici u stolku časoměřičů, tak jsem tam vběhl. Nechtěl jsem nikoho praštit, spíš uklidnit situaci, protože jsem tam viděl našeho Mičkala a kopřivnického Brita. Šel jsem mezi ně a naletěl tam do mě Střelec. Pak už jsem ani já neuhlídal svoje emoce a začali jsme se postrkávat. Hned jsem si uvědomil, že jsem udělal blbost. Příště musím kontrolovat své emoce.

Dostal jste stopku na dva zápasy, je to adekvátní trest?

Jo určitě. Co jsem slyšel, tak je to na té nižší hranici. Jsem v uvozovkách za to rád, že jsou to jen dva zápasy. První s Jičínem mám za sebou a Brno mě teprve čeká. Původně jsem se měl na disciplinární komisi dostavit osobně, ale kvůli kovidu to odvolali. Sepsal jsem jim tak svoje prohlášení a omluvný dopis.

Nakonec jste se v Plzni zranil, takže byste asi stejně proti Jičínu nenastoupil.

Je to pravda, léčil bych zranění. Ani dnes jsem nebyl stoprocentní. Spíš jsem tam byl pro případ, kdyby potřeboval někdo v obraně zaskočit. Doktor říkal, že by to mělo být po dvou týdnech v pohodě, ale pořád to cítím. Fit budu asi až po Vánocích.

Jaké to bylo sledovat spoluhráče a nebýt přímo na hřišti?

Byl jsem hrozně nervózní. Hlavně, když hráli domácí odvetu poháru proti Plzni. Strašně mě to štvalo, že jsem nemohl kvůli zranění nastoupit. Kousal jsem si nehty a řval na celý barák (úsměv). Kluci to ale zvládli dobře, jen škoda, že nepostoupili.

Jak rychle jste dokázal navázat na spolupráci v obraně s Dokoupilem, který kvůli zranění chyběl v týmu od začátku sezony?

První zápas, kdy jsme hráli po dlouhé době spolu, byl proti Dukle, kdy se nám podle mě celkem dařilo. V Plzni už to bylo horší, tam šla vidět kvalita soupeře. S Jirkou ale hrajeme vedle sebe od dorostu, takže nebyl problém si na sebe znovu zvyknout.

Proti Frýdku-Místku to bylo první utkání v sezoně, kdy jste měli kompletní obranu. Šlo to poznat?

Já ani Matěj Havran ještě nejsme stoprocentní, ale asi to šlo trochu poznat. Na druhou stranu David Mazurek dneska bránil výborně, i Mořkovský standardně brání dobře. Dneska to nebylo ani o nás třech obranářích, ale spíš celý tým bránil a hrál dobře. Pro mě byl hlavně šok, že mě trenér postavil na dvojku. Na téhle pozici jsem bránil naposledy tak před dvěma lety. Tak jsem si to dnes užíval.

V sobotu vás čeká poslední letošní domácí zápas. Co od Hranic očekáváte?

Určitě to nebude lehké utkání, o tom jsme se přesvědčili u nich, kde jsme vyhráli první poločas snad jen o jednu branku. Nepojedou tady odevzdaní, taky si budou chtít udělat pěknou sobotu a překvapit. Proti Lovosicím hráli do poslední minuty o body. Nesmíme je podcenit.

DAVID JANOŠEK