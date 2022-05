Závod pořádali organizátoři Zlínského filmového festivalu společnost FILMFEST s.r.o. společně se spolkem Běhy Zlín. Startérem byl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

BENÍČEK SE PRO START V PŮLMARATONU ROZHODL UŽ V LEDNU

Beníček dosáhl v 21,1 kilometru dlouhém závodu, se startem u Kongresového centra s cílem na zlínském náměstí Míru, času 1:09:55. Druhé místo obsadil se ztrátou 1 minuty a 37 sekund Brňan Lukáš Kučera (Eleven Run Team), bronz bral za čas 1:12:42 Ladislav Suk (VSK Univerzita Brno).

,,K účasti ve Festivalovém půlmaratonu jsem se rozhodl v lednu. V posledním týdnu jsem však formu už nevylaďoval. Pouze jsem si naordinoval volnější období, protože jsem byl trochu nachlazený,“ vysvětloval Matěj Beníček.

V závodu chtěl zabojovat o zisk některé z medailových pozic a zlepšit si osobní půlmaratonský rekord.

,,Obojí se mi podařilo. Osobní rekord v půlmaratonu jsem si zlepšil o téměř 3 minuty,“ pochvaloval si malenovický vytrvalec.

Atmosféra kolem trati i kolem celého závodu se mu líbila.

,,Diváci mě hnali dopředu. Ovšem úvodních 10 kilometrů jsem zvolil volnější tempo a držel jsem se ve skupině s Lukášem Kučerou a Filipem Václavíkem. Od 11. kilometru jsem ale zrychlil a začal si na vedoucí pozici budovat náskok. Ten jsem si pak pohlídal až do cíle,“ radoval se Matěj Beníček z cenného sportovního triumfu.

A jak po závodě relaxoval? ,,S přítelkyní Nikčou jsme si na inline bruslích zajeli na zmrzlinu a potom už jsem jenom odpočíval,“ prozradil ještě Beníček.

VYTRVALCŮM ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE DAŘILO

Do první desítky výsledkové listiny se vešli vesměs další regionální borci. Filip Václavík (Titan Trilife Zlín, 1:14:29) skončil čtvrtý, Filip Vabroušek (AK Zlín, 1:16:00) pátý, Jiří Světinský z Hluku (1:16:27) šestý, Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 1:16:40) sedmý, Vojtěch Sklenář (Kostelec u Holešova, 1:17:42) osmý a Zdeněk Galda (Tajmac Group, 1:17:47) devátý.

OSTRAVAČKA PETRA PASTOROVÁ PŘIJELA DO ZLÍNA PŮLMARATON VYHRÁT

Ženská vítězka Ostravačka Petra Pastorová zaběhla čas 1:20:28. Stříbrnou příčku obsadila Markéta Vechetová (SK Meteor Brno, 1:22:29), třetí byla Jitka Špičáková (TJ Liga 100 Olomouc, 1:24:43). Z regionálních půlmaratonkyň skončila Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:27:45) čtvrtá, Adéla Stavinohová (AK Zlín) vybojovala za čas 1:30:37 šesté místo, další zlínská vytrvalkyně Jana Žaludková (1:35:24) doběhla devátá a Jana Bílková ze Zlína (1:38:23) si zaknihovala zisk desáté příčky.

,,Jsem závodní typ, proto jsem chtěla půlmaraton ve Zlíně vyhrát,“ nezapírala Petra Pastorová.

Formu na jednadvacetikilometrový závod v krajském městě však nijak nevylaďovala. ,,Po Pražském maratonu jsem se snažila hlavně odpočívat,“ přiznala.

Ve Zlíně ale měla o motivaci postaráno. Ve Festivalovém půlmaratonu totiž zvítězila už v roce 2018 a 2020. Letos na trati v centru města chtěla triumfovat potřetí. To se jí podařilo. Dokonce v traťovém rekordu

,,Ovšem až do 9. kilometru jsem běžela na čele v kontaktu s Markétou Vechetovou. V průběhu 10. kilometru jsem ale zrychlila tempo a od své největší soupeřky jsem se definitivně odpoutala. Na první pozici jsem pak zůstala až do cíle,“ upozornila Pastorová na rozhodující moment v závodu.

,,V posledních 5 kilometrech už jsem však cítila únavu,“ prozradila ještě 45letá běžkyně z Ostravy.

A jaký má vítězka zlínského půlmaratonu nejbližší sportovní program?

,,Nyní se soustředím na závody ze série Run Czech. Už v sobotu 4. června bych se chtěla postavit na start v Českých Budějovicích. Těším se i na RBP Ostrava City Marathon. Ten se bude konat 11. září. V něm bych chtěla konečně zaběhnout traťový rekord. Nejdůležitějším letošním závodem však pro mě bude v říjnu Mistrovství světa na 50 kilometrů, které se koná ve Španělsku,“ plánuje Petra Pastorová.

SILVIE ZVONKOVÁ BOJOVALA ZE VŠECH SIL

Nejúspěšnější ženou ze Zlínského kraje ve výsledkové listině byla Silvie Zvonová. Ta loni skončila na stříbrné pozici, letos vybojovala čtvrtou příčku. V ženské kategorii do 39 let brala třetí místo.

,,V týdnu před závodem jsem v trénincích běhala zhruba 10kilometrové úseky. Zaměřovala jsem se na rychlost. V pátek jsem odpočívala a v sobotu jsem byla s dětmi na závodu horských kol Hradní okruh v Brumově-Bylnici. Všichni jsme podporovali manžela Milana, který v bajkovém závodu skončil třetí,“ prozradila Zvonková.

V neděli ji brzy ráno probudil nejmladší z potomků syn Oskar. Potom už se vydala na cestu směr Zlín.

,,V závodu jsem se snažila nepřepálit tempo. První kolo se mi běželo dobře. Ovšem vlivem zánětu v noze jsem měla natrénováno jenom tak na 10kilometrový závod. Proto na mě od 11. kilometru přišla krize. Bojovala jsem však ze všech sil dál,“ přiznala.

Vytrvalkyně z Valašska dlouho běžela na třetím místě. Na 8. kilometru ji ale předběhla Jitka Špičáková.

,,Přestože jsem neměla ideální formu, tak jsem se svým výkonem i výsledným časem spokojená,“ užívala si Silvie Zvonková pobyt ve Zlíně, zejména když jí podél trati povzbuzovala spousta známých. Dokonce měla na jednom místě i transparent s jejím jménem.

,,Podpora byla úžasná,“ děkovala Zvonková, která v nejbližším období bude relaxovat hlavně na kole.

VE ZLÍNĚ SI ZAZÁVODILO TÉMĚŘ 1700 ATLETŮ

V letošním ročníku Festivalového půlmaratonu si v půlmaratonu, čtvrtmaratonu a v závodu štafet zazávodilo 962 vytrvalců. Po hlavním závodu se ještě konal Festivalový VIVA běh na 1400 metrů. Ten letos přilákal dalších 700 běžců.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FESTIVALOVÉHO PŮLMARATONU VE ZLÍNĚ 2022:

Muži do 29 let: Matěj Beníček (KESBUK) 1:09:55

Muži do 39 let: Ladislav Suk (VSK Univerzita Brno) 1:12:42

Muži do 49 let: Lukáš Kučera (Eleven Run Team) 1:11:32

Muži do 59 let: František Dosoudil (Top natur) 1:22:30

Muži nad 60 let: Josef Gargulák (Sýkora running) 1:34:09

Ženy do 29 let: Barbora Lučanová (Atletika Nový Jičín) 1:27:58

Ženy do 39 let: Markéta Vechetová (SK Meteor Praha) 1:22:29

Ženy do 49 let: Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:20:28

Ženy do 59 let: Jitka Bařinková (Zlín) 1:41:46

Ženy nad 60 let: Hana Vidomusová (Zlín) 2:34:52

PŘEHLED ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ (2016 – 2022):

1. ročník 2016:

Pavlo Veretskyi (Ukrajina) 1:10:09

Valentina Kiliarska (Ukrajina) 1:22:12

2. ročník 2017:

Pavlo Veretskyi (Ukrajina) 1:12:00

Valentina Kiliarska (Ukrajina) 1:27:00

3. ročník 2018:

Jiří Čípa (Solomon – Suunto/Běhej Brno) 1:09:59

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:24:48

4. ročník 2019:

Pavlo Veretskyi (Ukrajina) 1:10:24

Valentina Kiliarska (Ukrajina) 1:34:22

5. ročník 2020:

Jiří Šacl (Nové Město na Moravě) 1:11:27

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:21:57

6. ročník 2021:

Martin Kučera (Eleven Run Team) 1:15:23

Petra Poučová (Nová Hradečná) 1:29:48

7. ročník 2022:

Matěj Beníček (KESBUK) 1:09:55

Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:20:28

LUBOMÍR HOTAŘ