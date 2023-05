A je to zase tady! V sobotu 29. dubna se v Prusinovicích koná už 14. ročník závodu horských kol RAAB FORCE Rohálovská padesátka. Hlavní 50 kilometrů dlouhý závod odstartuje na prostranství pod obecním úřadem, v 12.30 hodin. Na stejném místě bude i cíl.

Rohálovská 50 v Prusinovicích | Foto: Lidka Polišenská

Trať má převýšení 1000 metrů a povede střídavě po lesních, polních a částečně i asfaltových cestách směrem na Pacetluky, Karlovice, Líšnou, Dobrotice, Holešov a Tučapy.

Pořadatelé ze Sportovního klubu Vesani.cz vypsali 6 mužských, 2 ženské a 1 juniorskou kategorii. Zazávodit si můžou i tandemy. Vypsány jsou rovněž speciální kategorie, a to pro bikery nad 100 kg, soutěž tříčlenných týmů a soutěž o nejlepšího reprezentanta a reprezentantku, kteří bydlí v Prusinovicích.

Organizátoři na Holešovsku ani letos nezapomněli na mládež. Od 9 hodin si 14 dětských kategorií zazávodí na zkrácených tratích. Dětské závody se uskuteční na okruhu dlouhém 1350 metrů s překážkami na prusinovickém fotbalovém hřišti. Tento okruh má převýšení 35 metrů a překážky na něm je možné objet.

Prezence do všech dětských kategorii je v kulturním domě v Prusinovicích. A to v pátek 28. dubna od 16 do 20 hodin, nebo v sobotu 29. dubna od 8 hodin. Nejpozději však 20 minut před startem dané kategorie. Dětské závody pořádá tým Holešovských pokalíšků a klub Vesani.cz.

Celkem se v Prusinovicích letos očekává účast přes 500 vyznavačů horských kol a k tomu ještě zhruba 200 bikerů v dětských kategoriích.

Hlavní závod se pojede na tradičním okruhu s krásnými výhledy a spoustou menších kopečků. Nejobávanějším místem na trati je na 35. kilometru kopec zakončený horskou prémií.

,,Atraktivní bude i úvodní rychlostní prémie na 5. kilometru. Výzvou je i Vesanská rokle na 27. kilometru, protože tu v pedálech zdolají jenom ti nejtrénovanější cyklisté. Zajímavé jsou i lesní singletraily a dva brody. První je na 18. kilometru v Líšné, kde je vždy bouřlivá divácká kulisa. Druhý je na 42. kilometru v Holešově. Už tradičně netradiční je i průjezd dvorem domu v Dobroticích a průjezd kravínem těsně před cílem v Prusinovicích,“ vybral zajímavá místa na trati ředitel závodu Martin Koplík.

„V neděli se koná mistrovství ČR ve Stolových horách a česká špička bude ladit formu na Náchodsku. Tím roste šance na dobré výsledky regionálním jezdcům. Vítězství bych upřímně přál Vojtovi Neradilovi. Ale na poslední chvíli může dorazit i někdo silný,“ předpokládá Koplík.

,,Protože se letošní ročník Rohálovské padesátky koná o prodlouženém víkendu a zároveň u nás máme pravidlo, že po Rohálovské padesátce se od nás nejezdí hned domů, tak jsme pro všechny účastníky, jejich doprovod ale i diváky a fanoušky připravili bohatý doprovodný program,“ láká do Prusinovic Koplík.

,,Letošní závod se ponese celý v rockérském duchu s mottem Roh´n´Roll V zázemí závodu budou hrát tři kapely Best of Rock,

Skarlet Rock a Expo & Penzion Rock,“ zve všechny sportovní příznivce do Rohálova Martin Koplík.

V loňském roce se do Rohálovské padesátky registrovalo 620 bikerů. Do závodu jich odstartovalo 598. Do cíle jich dojelo 578. Z toho bylo 525 mužů a 53 žen. Na Hané si zazávodily také 4 tandemy. Do 14 dětských kategorií se přihlásilo 216 dětí. Do cíle jich dojelo 184.

Vítězství v Rohálovské padesátce v roce 2022 mezi muži vybojoval v traťovém rekordu časem 1:36:47 Lubomír Petruš ze znojemské formace D2mont Merida. Pro prvenství mezi ženami si dojela Dorka Ševčíková (4Ever Cyklo Bulis Women, 2:04:54).

Za překonání traťového rekordu slíbil starosta Prusinovic Zbyněk Žákovský láhev slivovice.

Letošní ročník Rohálovské padesátky je společně s únorovým silničním během Rohálovská desítka součástí Rohálovského duatlonu 2023. Rohálovská padesátka je rovněž zařazená do seriálu MTB král Hostýnek 2023.

PROGRAM RAAB FORCE ROHÁLOVSKÉ PADESÁTKY 2023:

Pátek 28. dubna:

16:00 – 20:00 prezence do hlavního závodu i do dětských závodů (Kulturní dům Prusinovice)

Sobota 29. dubna:

7:30 začátek prezence (Kulturní dům Prusinovice, platí i pro dětské kategorie)

9:00 začátek dětských závodů (starty všech závodů jsou na fotbalovém hřišti v Prusinovicích)

12:30 start hlavního 50 kilometrů dlouhého závodu

13:30 vyhlášení výsledků dětských závodů (na pódiu v zázemí na prostranství před Kulturním domem)

14:05 očekávaný příjezd vítěze hlavního závodu

15:00 kapela Best of Rock

16:30 vyhlášení výsledků a vítězů hlavního závodu

17:30 kapela Skarlet Rock

20:00 kapela Expo & Penzion Rock