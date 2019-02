Tradiční vrchol sezony má každý rok v tomto období před sebou Jaroslav Kučera. Ten se totiž od pondělí v Helsinborgu zúčastní již 12. stolnětenisového mistrovství Evropy Masters. Zároveň to bude již jeho dvanáctý start na evropském šampionátu.

,,Šampionát se odehraje ve dvou propojených halách na 80 stolech. K dispozici bude také 25 stolů na trénink. V osmi mužských a osmi ženských kategoriích se v něm představí celkem 2088 hráčů z osmatřiceti zemí. Českou republiku reprezentuje 92 stolních tenistů a dvacet členů doprovodu,“ upřesnil slavičínský matador, jenž ale nebude jediný z našeho kraje, který se do Švédska chystá.



Nemalé ambice totiž budou mít mezi šedesátníky i zlínský Petr Polák, Rudolf Pavlíček z Lukova hájící barvy Sokola Kostelec v kategorii nad 65 let a Karel Sekanina z Holešova, jenž bude čeřit vody v kategorii nad 70 let.



„Stejně jako naposledy před dvěma roky v Tampere mám ambice zopakovat umístění minimálně mezi osmičkou nejlepších. Medaile by ale byla nejlepší,“ směje se dobře naladěný Rudolf Pavlíček, v minulosti úspěšný ligový hráč, jenž by rád uspěl i ve čtyřhře společně s Josefem Pořízkem z Vyškova.





Žhavým želízkem v ohni bude Polák, jenž ovládl všech pět letošních turnajů na Velké ceně ČR veteránů. „Cítím, že mám formu. Proto v singlu i deblu zabojuji o medaili. Snad to alespoň v jedné soutěži vyjde,“ věří si zkušený matador ze Zlína, jenž ve Švédsku nastoupí ve čtyřhře s Tiborem Lánim z Martina.



Vysokými ambicemi se netají ani Kučera (kat. 70 74 let), na něhož na severu čeká konkurence 223 soupeřů ze 27 zemí. „S evropskými šampionáty už mám obrovské zkušenosti. Aktuálně se mě drží i forma, v posledním turnaji v Hostinném jsem vybojoval postup do finále. A tak pokud budu účinně využívat dobrý topspin, materiál na raketě a měnit rytmus hry, mohu skončit hodně vysoko,“ věří si reprezentant SK Slavičín, jehož parťákem ve čtyřhře bude Karel Hrnčiřík z Mariánských Lázní.



„Na medaile však zaútočí i spousta dalších hráčů. Kvalitu mají Neubaurer ze Švýcarska, Slovinec Vecko, Slováci Valárik, Horváth, Jančo, Mišinský. Silní jsou i další Češi Matějíček, Hrnčiřík, Sekanina, Votípka a Senohrábek. Překvapit však může i někdo jiný,“ tipuje Kučera.



Náš region budou dál reprezentovat Otmar Mergenthal z Kroměříže a Antonín Vlk z Ostrožské Nové Vsi. „Ti však budou rádi za každé uhrané kolo ve své kategorii,“ doplnil Kučera.





Ten se na sever Evropy přesune v sobotu brzy ráno osobním automobilem s kamarády z České Skalice. Další hráči z našeho regionu pro změnu využijí společnou cestu autokarem z Prahy. „V sobotu odpoledne vyrážíme vlakem do hlavního města a pak hurá do Švédska ukázat, jak kvalitní pinec se u nás hraje,“ dodal dobře naladěný Rudolf Pavlíček.