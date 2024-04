Zajímavé bylo druhé jarní kolo v Moravskoslezské fotbalové lize žen. Padalo v něm hodně branek. Holešov dominoval v Tečovicích, Březůvky si připsaly cenný skalp Vlkoše a Bezměrov slaví výhru v Moskovicích.

Moravskoslezská fotbalová divize žen, 2. jarní kolo. | Foto: Slavomír Bednář mladší

Událostí kola bylo 5 vstřelených gólů kapitánky Holešovských holek Pavly Šiblové ale také červená karta za zbytečné tvrdé zákroky pro tečovickou oporu Martinu Dědkovou.

V tabulce jsou po 12. kole soutěže Holešovské holky první, Březůvky druhé, Bezměrov sedmý a Tečovice osmé.

TEČOVICE – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:12 (0:3)

,,Tečovice hrály zbytečně agresivně. Nám dlouho trvalo, než jsme poprvé skórovali. První branku vstřelila až ve 34. minutě Šiblová. Do konce prvního poločasu se do sítě Karolové trefily ještě Stavjaníková a Samsonová. Ve 49. minutě byla za bezohledné podražení ze zadu v nepřerušené hře v souboji o míč za faul na Samsonovou po druhé žluté kartě vyloučena Martina Dědková. My jsme pak ve zbytku zápasu volnější prostor na hřišti využívali k přesnější kombinaci a tím jsme si vytvářeli spoustu šancí. A byli jsme také produktivní v koncovce. V ní vynikala Pavla Šiblová, která v utkání vstřelila pět gólů. Mezi 73. a 86. minutou během třinácti minut naše kapitánka skórovala čtyřikrát,“ upozornil hlavní holešovský trenér Slavomír Bednář starší.

Branky: Šiblová 5, Stavjaníková 3, Samsonová, Šebestová, Karolína Slavíková, Sklenaříková.

Tečovice: Karolová – Dědková, Osohová, Hrbáčková, Sabáková, Hasíková, Zelinková, Smyčková, Hlaváčková, Barbora Baštincová, Králíková. Na střídání: Spáčilová, Barešová, Vrbková, Turoňová, Kašná, Valentíková. Trenérka: Sabina Lidincová, vedoucí družstva: Pavel Gregůrek.

Holešovské holky: Kateřina Slavíková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Sklenaříková, Rýdlová, Samsonová, Šimková, Hradilová, Šebestová, Křenková. Na střídání: Jašková, Mikulenčáková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Trenér: Slavomír Bednář st., vedoucí družstva: Slavomír Bednář ml..

BŘEZŮVKY – VLKOŠ 6:4 (5:4)

,,Už v 1. minutě jsme po zaváhání v obraně prohrávali 0:1. Družstvo se však brzy vzpamatovalo a v 18. minutě jsme otočili stav na 3:1. Ve 32. minutě jsme vedli 5:2. Vlkoš ovšem ještě v první půli korigovala stav na 5:4. Po přestávce už jsme byli lepším týmem a soupeřky jsme téměř nepouštěli na naši polovinu hřiště. Po změně stran jsme ale vstřelili pouze jednu branku, na zisk tří bodů to ovšem stačilo. V utkání jsme podali kolektivní výkon, po pohledných akcích jsme dávali pěkné góly, ale v některých pasážích prvního poločasu jsme dělali zbytečné chyby,“ hodnotil souboj s třetím celkem tabulky domácí vůdce lavičky Luboš Vodehnal.

Branky Březůvek: Hanáková 3, Grelová 2, Holíková.

Březůvky: Vaculíková – Vodehnalová, Marková, Holíková, Ondrašíková, Hanáková, Novotná, Grelová, Mikuláštíková, Chudárková, Kubíčková. Na střídání: Šárová, Nikol Gregorová, Heckelová.

MOSTKOVICE – BEZMĚROV 1:2 (1:1)

,,Po celý průběh utkání jsme byli lepší. Zápas jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Od 15. minuty jsme ale prohrávali, ovšem hned záhy v 19. minutě po povedené individuální akci Houšková vyrovnala na 1:1. O vítězný gól se postarala po střele z hranice šestnáctky v 65. minutě Lucie Hájková. V duelu jsme podali kolektivní výkon, dařilo se záložní řadě,“ potěšil skalp pátého týmu tabulky kouče Bezměrova Martina Kratochvíla.

Branky Bezměrova: Houšková, Hájková.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Houšková, Lucie Hájková, Adéla Pitnerová, Pechová, Foltýnová, Dočkalová, Šoberová, Trávníčková, Hrabalová. Na střídání: Julie Adéla Němčik, Novotná, Michaela Pitnerová. Trenér: Martin Kratochvíl, vedoucí družstva: Tomáš Šabata.

PROGRAM 3. JARNÍHO KOLA:

Sobota 13. dubna:

Bezměrov – Holešovské holky (15.30).

Neděle 14. dubna:

Vlkoš – Mostkovice (10), Kras – Březůvky (hřiště Kotvrdovice, 10), Protivanov – Tečovice (14.30).