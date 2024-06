Také v posledním kole Moravskoslezské fotbalové divize žen vítězky soutěže Holešovské holky své soupeřky nešetřily a Vlkoši na jeho hřišti nastřílely 12 branek. V nejzajímavějším duelu kola Bezměrov remízoval s Tečovicemi. Tečovické družstvo tak vybojovalo první bod v soutěži. Znovu se nedařilo Březůvkám, které s torzem sestavy prohrály v Protivanově.

Moravskoslezská fotbalová liga žen | Foto: Slavomír Bednář

V neúplné tabulce po 21. kole je Holešov první, Březůvky druhé, Bezměrov šestý a Tečovice osmé.

V letošní sezoně v Moravskoslezské ženské fotbalové divizi ve Skupině B zbývá odehrát už jenom jeden zápas. V něm se v dohrávce 15. kola v pátek 14. června střetnou Mostkovice s Protivanovm.

VLKOŠ – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 2:12 (1:7)

,,Byla to naše povinná výhra. Domácí, kteří zápas odehráli v oslabené sestavě, nám nekladli žádný odpor. Vlkoš jsme přehrávali ve všech fotbalových činnostech. Ve velkém horku se nám dařila kombinace před šestnáctku Jihomoravenek. Naše hráčky se pak prosazovaly v koncovce. V útoku vynikala naše nejstarší hráčka Monika Samsonová, která vstřelila 4 branky,“ informuje vůdce lavičky Holešovských holek Slavomír Bednář.

Branky Holešovské holky: Samsonová 4, Stavjaníková 2, Šiblová 2, Křenková, Kocurková, Slezáčková, Šebestová.

Holešovské holky: Jašková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Hradilová, Šebestová, Křenková, Kocurková. Na střídání: Mikulenčáková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Trenér: Slavomír Bednář.

PROTIVANOV – BŘEZŮVKY 2:1 (1:1)

,,Utkání jsme odehráli v prořídlé sestavě pouze s deseti hráčkami. Družstvo však bojovalo o co nejlepší výsledek a ještě v 78. minutě jsme drželi nerozhodný stav 1:1. Pak už bylo těžké čelit traku Jihomoravanek a dvanáct minut před koncem se Šimeková po ráně z dálky postarala o vítězný gól Protivanova. Nicméně bod v tomto zápase jsme si možná zasloužili. V duelu s pátým celkem tabulky jsme si hlavně v prvním poločase vypracovali několik slibných příležitostí,“ tvrdí trenér Březůvek Luboš Vodehnal.

Branka Březůvky: Hanáková.

Březůvky: Vodehnalová – Vaculíková, Šárová, Urbánková, Ondrašíková, Hanáková, Mikuláštiková, Chudárková, Gregorová, Škárková. Trenéři: Luboš Vodehnal, Martin Zemek.

BEZMĚROV – TEČOVICE 1:1 (1:1)

,,V souboji s osmým družstvem soutěže jsme byli fotbalovéjším týmem. Tečovice jsme přehrávali, ale hráčkám chyběla větší vůle získat v tomto zápase tři body. Šance si vypracovaly, ovšem chyběla jim přesná koncovka. Hosté od začátku do konce střetnutí bojovali a

nakonec si od nás odvezli remízu,“ konstatoval první muž bezměrovské lavičky Martin Kratochvíl.

,,Poslední zápas sezony jsme si chtěly užít, ale zároveň v něm naposledy pořádně zabojovat. Soupeřky jsme se snažily nepouštět do našeho velkého vápna a také jim zabránit, aby se nedostávaly do brejkových akcí. Ve 41. minutě se sice podařilo Michaele Pitnerové po centrovaném míči skórovat, na gól domácích jsme však rychle odpověděly a ve 45. minutě po centru od Dědkové Barbora Baštincová vyrovnala na 1:1. Také ve druhém poločase jsme byly pořád důrazné v osobních soubojích a díky tomu bylo utkání až do konce vyrovnané. Protože jsme nepolevily v nasazení, tak jsme se po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího, mohly radovat z vydřeného prvního bodu v soutěži,“ potěšila remíza na hřišti na jaře dobře hrajícího Bezměrova trenérku Tečovic Sabinu Lidincovou.

Branky: Michaela Pitnerová – Barbora Baštincová.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Lucie Hájková, Adéla Pitnerová, Pechová, Novotná, Dočkalová, Šoberová, Pavelková, Hrabalová, Janíčková. Na střídání: Michaela Pitnerová, Lucie Pitnerová, Foltýnová, Kučerová. Trenér: Martin Kratochvíl.

Tečovice: Zelinková – Dědková, Spáčilová, Osohová, Turoňová, Valentíková, Sabáková, Smělíková, Žůrková, Hlaváčková, Králíková. Na střídání: Barbora Baštincová. Trenérka: Sabina Lidincová, vedoucí družstva: Pavel Gregůrek.