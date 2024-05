Hitem 7. jarního kola v Moravskoslezské fotbalové divizi žen byl duel Holešova s Březůvkami. V něm domácí družstvo před téměř 100 diváky potvrdilo roli favorita a přímý souboj o první příčku v tabulce vyhrálo. Dařilo se také Bezměrovu, Hanačky v zápase, který rozhodla osm minut před koncem Viola Houšková, vybojovaly tři body s Protivanovem.

Moravskoslezská fotbalová divize žen, 7. jarní kolo, Holešovské holky - Březůvky | Foto: Slavomír Bednář mladší

Bezměrovské družstvo má na jaře formu. Vyhrálo už čtvrté utkání v řadě. Tečovice neuspěly v Mostkovicích.

V tabulce po neúplném 17. kole soutěže si Holešovské holky upevnily pobyt na první příčce, Březůvky zůstávají druhé, Bezměrov je šestý a Tečovice osmé.

7. JARNÍ KOLO:

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – BŘEZŮVKY 6:1 (4:0)

,,Zápas byl vyrovnanější, než napovídá konečný výsledek. My jsme ho začali velkým tlakem a po pěkných kombinacích jsme si ve 23. minutě vypracovali vedení 4:0. Potom ale naše hráčky kazily přihrávky a Březůvky byly lepší. Hosté byli iniciativnější také na začátku druhého poločasu. Kolem 65. minuty se náš herní projev znovu zlepšil a vývoj zbytku duelu už jsme měli pod kontrolou. V závěru utkání jsme naši výhru ještě přikrášlili, když jsme po pohledných křídelních akcích a následných pohotových střelách Křenkové a Adriany Ševčíkové přidali další dva góly,“ potěšil skalp největšího soupeře v letošním ročníku divize holešovského trenéra Slavomíra Bednáře mladšího.

,,V souboji dvou nejlepších celků v soutěži jsme se chtěli pokusit o zázrak. Ten se však nekonal. Domácí potvrdili roli favorita. Na našem výkonu se projevila skutečnost, že máme v jarní části divize spoustu zraněných hráček. A to ještě ve 30. minutě ze zápasu odstoupila naše nejlepší střelkyně Simona Hanáková. Ve druhém poločase se sice naše hra zlepšila, byli jsme víc na balónu, ale po pěkné individuální akci Chudárkové jsme jenom korigovali stav na 4:1. V závěru zápasu už hráčkám docházely síly,“ konstatoval po krajském derby první muž lavičky Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky: Adriana Ševčíková 2, Stavjaníkoá, Samsonová, Rýdlová, Křenková – Chudárková.

Holešovské holky: Jašková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Šebestová, Křenková, Adriana Ševčíková, Kocurková. Na střídání: Sklenaříková, Hradilová, Kotasová, Mikulenčáková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Trenéři: Slavomír Bednář mladší, Vladislav Zámečník.

Březůvky: Vaculíková – Marková, Holíková, Ondrašíková, Hanáková, Uhlířová, Michaela Novotná, Molová, Mikuláštíková, Chudárková, Juřenčáková. Na střídání: Urbánková, Bukovjanová, Gregorová, Huťková. Trenéři: Luboš Vodehnal, Michaela Vilhanová, asistentka trenérů: Anna Vodehnalová.

BEZMĚROV – PROTIVANOV 1:0 (0:0)

,,V utkání jsme měli územní převahu. Důležité bylo, že naše hráčky dodržovaly taktické pokyny a dařilo se jim pokrývat největší oporu Protivanova Alžbětu Průchovou. Dobře nám zahrála celá středová řada. Zápasu by ale slušela remíza, na konci jsme ovšem byli šťastnějším družstvem. O vítěznou trefu se postarala v 82. minutě střelou levou nohou z 20 metrů Viola Houšková,“ raduje se z výhry nad čtvrtým celkem tabulky vůdce lavičky Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branka Bezměrova: Houšková.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Houšková, Hájková, Pechová, Denisa Novotná, Foltýnová, Dočkalová, Trávníčková, Hrabalová, Pavelková. Na střídání: Julie Adéla Němčik, Kučerová, Janíčková. Trenér: Martin Kratochvíl.

MOSTKOVICE – TEČOVICE 6:1 (4:0)

Tečovice znovu podaly snaživý výkon. Mostkovice si ale vývoj zápasu pohlídaly. Domácí si vypracovali ve 40. minutě vedení 4:0. Po změně stran v 54. minutě korigovala průběžný stav na 4:1 Dědková. To však bylo ze strany hostů všechno. Hanačky ve zbytku střetnutí přidaly další dvě branky a duel tak dovedly k pohodovému vítězství. Všechny góly Mostkovic vstřelila Lucie Horáková.

Branka Tečovic: Dědková.

Tečovice: Karolová – Králíková, Dědková, Spáčilová, Osohová, Turoňová, Hrbáčková, Sabáková, Smělíková, Zelinková, Hlaváčková. Na střídání: Cholastová, Žůrková, Pinkavová. Trenérka: Sabina Lidincová.

DOHRÁVKA 4. JARNÍHO KOLA:

BŘEZŮVKY – PROTIVANOV 7:1 (4:0)

,,Hosté zápas odehráli pouze s 10 hráčkami. Přesto v něm Protivanov od začátku do konce bojoval o co nejpříznivější výsledek a zejména v úvodních 15 minutách se Jihomoravanky dostávaly do šancí. Nám hodně pomohlo, že nás už ve 3. minutě poslala do vedení kapitánka Kristýna Chudárková. Zlom v utkání byl mezi 25. a 32. minutou, kdy jsme vstřelili tři góly a vypravovali jsme si čtyřbrankový náskok. Po změně stran už jsme vývoj duelu kontrolovali. Mrzí mě ale zranění Veroniky Skoupé, Moniky Kubíčkové a Anny Vodehnalové,“ hodnotil dohrávku 4. jarního kola hlavní kouč Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky Březůvek: Hanáková 3, Ondrašíková 2, Chudárková, Urbánková.

Březůvky: Vaculíková – Vodehnalová, Urbánková, Marková, Ondrašíková, Hanáková, Michaela Novotná, Miluláštíková, Chudárková, Skoupá, Kubíčková. Na střídání: Gregorová, Škarková, Jahodová. Trenéři: Luboš Vodehnal, Martin Zemek.

PROGRAM 8. JARNÍHO KOLA:

Sobota 18. května:

Tečovice – Kras (14), Březůvky – Bezměrov (17). Protivanov – Vlkoš (17).

Neděle 19. května:

Mostkovice – Holešovské holky (10).