V Moravskoslezské fotbalové divizi žen se na vítězné vlně pořád veze tým Bezměrova. Hanačky po nečekaném a cenném skalpu Březůvek na jaře vyhrály už pátý zápas v řadě. Podle předpokladů se dařilo Holešovským holkám. Ty si přivezly tři body z Mostkovic. Tečovice vzdorovaly družstvu Krasu, prvních bodů v soutěži se ale nedočkaly.

MOSTKOVICE - HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:10. | Foto: Slavomír Bednář mladší

V tabulce jsou po 18. kole soutěže Holešovské holky první, které už mohou ve Skupině B slavit titul mistra v Moravskoslezské divizi. Druhé zůstaly Březůvky, Bezměrov se posunul na čtvrtou příčku, Tečovice jsou osmé.

MOSTKOVICE – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:10 (0:2)

,,Bylo to naše další povedené utkání. Úvod zápasu byl ale z naší strany rozpačitý, ovlivněný povinným vítězstvím, které by nám zaručilo prvenství v soutěži. Mostkovice bránily v pevném sevřeném bloku a sbíraly všechny odražené míče. Nám se nedařilo pronikat do zahuštěné obrany a hrbolatý terén nám dělal problémy v kombinaci. Druhou půli už jsme hráli v úplně jiném rozpoložení, kdy se nám dařilo otevírat domácí obranu a zúročovat gólové příležitosti. Mostkovice sužované zraněními i úbytkem fyzických sil ale bojovaly až do konce,“ prozradil holešovský trenér Slavomír Bednář mladší.

Hosté povedený výsledek přikrášlili až v posledních osmi minutách, kdy vstřelili tři góly. V utkání se hattrickem blýskly Adriana Ševčíková a Pavla Šiblová.

Branky Holešovské holky: Adriana Ševčíková 3, Samsonová 3, Šiblová 2, Stavjaníková, Karolína Slavíková.

Holešovské holky: Jašková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Šebestová, Křenková, Adriana Ševčíková, Kocurková. Na střídání: Hradilová, Mikulenčáková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Trenéři: Slavomír Bednář ml., Vladislav Zámečník.

BŘEZŮVKY – BEZMĚROV 3:4 (2:2)

,,Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, že nám Bezměrov nedá nic zadarmo. Ve vyrovnaném souboji se nám ale nedařilo. Hráčky dělaly chyby v defenzívě. Dva góly jsme hostům darovali zadarmo. Na našem herním projevu bylo vidět, že opory Simona Hanáková a Tereza Heckelová hrály se zraněním,“ mrzí porážka kouče Březůvek Luboše Vodehnala.

,,Už v 1. minutě jsme prohrávali 0:1. Hned záhy jsme se však zvedli a vývoj zápasu jsme ve 25. minutě otočili na 2:1 v náš prospěch. Ve druhé půli jsme v 74. minutě vedli 3:2. Březůvky dvě minuty před koncem střetnutí po trefě Huťkové, srovnaly stav na 3:3. V 90. minutě nám však po autovém vhazování za domácí obranu Houškové Denisa Hrabalová po střele kolem brankářky Šárové zajistila další výhru v soutěži. Ve vyrovnaném duelu, kterému by slušela remíza, jsme tak byli šťastnějším družstvem,“ raduje se

z dalšího tříbodového zisku v soutěži první muž lavičky Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branky: Holíková, Chudárková, Huťková – Hošková 2, Šoberová, Hrabalová.

Březůvky: Šárová – Skoupá, Vaculíková, Urbánková, Marková, Holíková, Ondrašíková, Michaela Novotná, Mikuláštíková, Chudárková, Huťková. Na střídání: Škarková, Gregorová, Juřenčáková, Jahodová. Trenéři: Luboš Vodehnal, Martin Zemek.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Pechová, Denisa Novotná, Hájková, Adéla Pitnerová, Dočkalová, Pavelková, Houšková, Šoberová, Hrabalová. Na střídání: Michaela Pitnerová, Foltýnová. Trenér: Martin Kratochvíl.

TEČOVICE – KRAS 1:5 (0:2)

,,Do zápasu jsme šly s tím, že v něm chceme získat tři body. K tomu jsme zvolily útočnou strategii. Vypracovaly jsme si několik gólových šancí, ale bohužel nám v koncovce chybělo štěstí. První poločas to byl vyrovnaný souboj, ale soupeřkám se podařilo dvakrát utéct naší obraně a do kabin se šlo za stavu 0:2. Na začátku druhé půle jsme se snažily vyrovnat, hosté ovšem v 51. minutě skórovali na 0:3. Naději na obrat nám dala v 58. minutě Martina Dědková, která korigovala stav na 1:3. Ve zbytku utkání jsme však další šance už neproměnily, naopak tým Krasu ještě dvakrát skóroval a výhra tak putuje na jih Moravy,“ konstatuje trenérka Tečovic Sabina Lidincová.

Branka Tečovice: Dědková.

Tečovice: Karolová – Dědková, Osohová, Turoňová, Hrbáčková, Sabáková, Smělíková, Zelinková, Hasíková, Králíková, Valentíková. Na střídání: Barešová, Spáčilová, Vrbková, Cholastová, Pinkavová, Žůrková. Trenérka: Sabina Lidincová.

PROGRAM 9. JARNÍHO KOLA:

Neděle 26. května:

Vlkoš – Březůvky (10), Kras – Protivanov (10), Holešovské holky – Tečovice (10.15, stadion Míru), Bezměrov – Mostkovice (17).