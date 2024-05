MSDŽ: Holešov naděloval Protivanovu, Březůvky věnovaly body Monice Kubíčkové

V tabulce jsou po 16. kole soutěže Holešovské holky první, Březůvky druhé, Bezměrov se posunul na šesté místo, Tečovice zůstaly na osmé příčce.

PROTIVANOV – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 1:14 (0:8)

,,Podali jsme parádní týmový výkon. Protivanov jsme přehrávali ve všech fotbalových činnostech. V utkání jsme měli výraznou převahu, dařilo se nám také v koncovce. Všechny hráčky hrály od začátku do konce zápasu zodpovědně, vyhrávaly většinu osobních soubojů a poctivě plnily taktické pokyny,“ chválí svoje družstvo trenér Holešovských holek Slavomír Bednář ml..

Branky: Holešovských holek: Šiblová 3, Rýdlová 3, Samsonová 3, Stavjaníková 2, Křenková 2, Adriana Ševčíková.

Holešovské holky: Jašková – Šiblová, Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Samsonová, Šebestová, Křenková, Adriana Ševčíková, Kocurková. Na střídání: Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Trenér: Slavomír Bednář ml., vedoucí družstva: Vladislav Zámečník.

BŘEZŮVKY – MOSTKOVICE 4:1 (1:1)

,,V prvním poločase to byl těžký souboj. Mostkovice hrály velmi dobře a ve 14. minutě se po gólu Horákové ujaly vedení. Ve 33. minutě Holíková vyrovnala na 1:1. Ve zbytku střetnutí už jsme byli lepším družstvem. Po změně stran hosté odpadávali fyzicky a vývoj zápasu už jsme ovládali. Druhou branku přidala hned na začátku druhé půle Hanáková a náš tříbodový zisk pak definitivně potvrdily v 72. a 74. minutě dvěma slepenými góly Holíková a Ondrašíková. Výhru jsme věnovali naší nejzkušenější hráčce Monice Kubíčkové, která v těchto dnech slaví narozeniny,“ uvedl po zápase vůdce lavičky Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky Březůvek: Holíková 2, Hanáková, Ondrašíková.

Březůvky: Vaculíková – Vodehnalová, Urbánková, Holíková, Ondrašíková, Hanáková, Michaela Novotná, Mikuláštiková, Chudárková, Kubíčková, Zábojníková. Na střídání: Marková, Nikol Gregorová, Jahodová. Trenéři: Luboš Vodehnal, Martin Zemek.

KRAS – BEZMĚROV 1:2 (0:0)

,,Domácí nám výhru darovali. V 91. minutě totiž brankářka Krasu Klímová za stavu 1:1 vyběhla do útoku. Jihomoravanky ale ztratily balón a Viola Houšková dala do prázdné brány náš vítězný gól. Jinak to byl vyrovnaný duel se spoustou nepřesností na obou stranách. Podali jsme v něm pouze průměrný výkon. Nedařil se nám přechod

z obrany do útoku,“ informuje hlavní trenér Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branky Bezměrova: Dočkalová, Houšková.

Bezměrov: Červíková – Houšková, Michaela Pitnerová, Hájková, Adéla Pitnerová, Pechová, Denisa Novotná, Foltýnová, Dočkalová, Šoberová, Hrabalová. Na střídání: Julie Adéla Němčik. Trenér: Martin Kratochvíl, vedoucí družstva: Tomáš Šabata.

TEČOVICE – VLKOŠ 0:9 (0:2)

Tečovicím se v prvním poločase dařilo. První gól domácí tým inkasoval v 16. minutě, druhý ve 40. minutě. Po změně stran už ale domácím hráčkám docházely síly a Jihomoravanky toho využívaly. Krutých pro tečovické družstvo bylo posledních osm minut, kdy domácí celek inkasoval čtyři branky.

Tečovice: Karolová – Barešová, Dědková, Spáčilová, Hrbáčková, Sabáková, Smělíková, Hasíková, Zelinková, Králíková, Valentíková. Na střídání: Vítková, Žůrková, Pinkavová. Trenérka: Sabina Lidincová, vedoucí družstva: Pavel Gregůrek.

PROGRAM 7. JARNÍHO KOLA:

Sobota 11. května:

Bezměrov – Protivanov (16.30).

Neděle 12. května:

Mostkovice – Tečovice (10), Vlkoš – Kras (10), Holešovské holky – Březůvky (10.15, Stadion Míru)