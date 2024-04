Čtvrté jarní kolo v Moravskoslezské fotbalové divizi žen se hrálo ve velké zimě. Překvapení se ale nekonalo. Holešovské holky získaly tři body v duelu s Vlkošem a lokální derby v Tečovicích vyhrál Bezměrov. Zápas Březůvek s Protivanovem byl odložen na středu 8. května.

fotbalistky Bezměrova | Foto: se svolením Martina Kratochvíla

V tabulce jsou po 14. kole soutěže Holešovské holky první, Březůvky druhé, Bezměrov sedmý a Tečovice osmé.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – VLKOŠ 3:1 (2:0)

,,Zápas se hrál ve velké zimě. Teplota se pohybovala kolem 3°C a sněžilo,“ upozornil holešovský trenér Slavomír Bednář mladší.

,,V první půli to bylo vyrovnané utkání. Vlkoš hrál dobře takticky, nám se do 20. minuty nedařila rozehrávka, hráčky kazily přihrávky. Od poloviny prvního poločasu se náš herní projev zlepšil a vytvořili jsme si územní převahu. Po změně stran jsme se prosazovali křídelní hrou a vývoj duelu jsme měli pod kontrolou. Ale pojišťovací třetí branku vstřelila až sedm minut před koncem střetnutí Sabina Rýdlová,“ prozradil Bednář mladší.

Branky Holešovských holek: Samsonová, Adriana Ševčíková, Rýdlová.

Holešovské holky: Jašková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Hradilová, Šebestová, Křenková, Adriana Ševčíková. Na střídání: Kocurková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková, Mikulenčáková. Trenér: Slavomír Bednář ml..

TEČOVICE – BEZMĚROV 2:3 (1:2)

,,Do zápasu jsme šly s tím, že ho chceme vyhrát, nebo alespoň v něm urvat jeden bod. Vypracovaly jsme si v něm i několik slibných příležitostí, ale v konečném účtování duelu měl Bezměrov víc štěstí při zakončení. My jsme úspěšně skórovaly dvakrát. Poprvé ve 32. minutě po povedeném obloučku dala gól Zelinková, druhý vstřelila v 68. minutě po ráně z pravé strany velkého vápna Smělíková. Abychom dosáhly na lepší výsledek, tak hráčky potřebovaly mimo jiné zrychlit a zpřesnit rozehrávky, zapracovat na zpracování míče a měly být důraznější v osobních soubojích. Hráčky ale zaslouží pochvalu. Všechny se snažily a bojovaly až do konce utkání. V každém našem zápase je vidět zlepšení a velké odhodlání získat nějaký bod,“ hodnotí krajské derby trenérka Tečovic Sabina Lidincová.

,,Získali jsme povinné tři body. V zápase jsme ovšem podali pouze průměrný výkon. V utkání na půdě posledního celku tabulky jsme byli mírně lepším týmem. Měli jsme však i hluché pasáže. Vedli jsme 1:0 a 2:1. Tečovice ale dvakrát skóre vyrovnaly. O vítězný gól se postarala povedenou dorážkou v 82. minutě Nela Pechová,“ potěšila hlavně výhra bezměrovského trenéra Martina Kratochvíla.

Branky: Zelinková, Smělíková – Houšková, Trávníčková, Pechová.

Tečovice: Karolová – Dědková, Spáčilová, Turoňová, Hrbáčková, Sabáková, Smělíková, Hasíková, Hlaváčková, Králíková, Valentíková. Na střídání: Sabina Barešová, Osohová, Vrbková, Kašná, Zelinková. Trenérka: Sabina Lidincová.

Bezměrov: Červíková – Zemánková, Novotná, Šoberová, Hájková, Pechová, Zemánková, Trávníčková, Hrabalová, Foltýnová, Lucie Pitnerová. Na střídání: Michaela Pitnerová. Trenér: Martin Kratochvíl.

PROGRAM 5. JARNÍHO KOLA:

Sobota 27. dubna:

Mostkovice – Protivanov (10), Bezměrov – Vlkoš (16), Březůvky – Tečovice (16).

Neděle 28. dubna:

Holešovské holky – Kras (10.15, Městský stadion Míru).