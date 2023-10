Klub Bike Triatlon Morkovice v sobotu 4. listopadu pořádá 7. ročník Morkovského podzimního běhu.

Závodit se bude na dvou tratích. Start delšího 12,5 kilometru dlouhého závodu, který má převýšení 280 metrů, je u Sokolovny v Morkovicích, v 11 hodin. Kratší 7 kilometrový závod (převýšení 110 metrů) odstartuje na stejném místě rovněž v 11 hodin. U morkovické sokolovny bude také cíl obou závodů.

V hlavním 12,5 kilometrovém jsou vyhlášeny 4 kategorie (muži 18 – 39 let, muži nad 40 let, ženy 18 – 39 let a ženy nad 40 let). Na 7 kilometrové trati si zazávodí 6 kategorií (muži do 17 let, muži 18 – 39 let, muži nad 40 let, ženy do 17 let, ženy 18 – 39 let a ženy nad 40 let).

Prezence probíhá mezi 9.30 a 10.45 hodinou. Startovné je 200 Kč.

,,Trasa povede po polních a lesních cestách v okolí Morkovic.,“ informuje jeden z pořadatelů Petr Vinklárek.

V loňském roce se v Morkovském podzimním běhu rovněž konaly dva závody. Na 25 kilometrové trati byl mezi muži nejrychlejší Jakub Janda z Prusinovic (Rohálov Bike Team, 1:46:44), mezi ženami zvítězila v čase 2:15:32 Martina Doleželová ze Sazovic. Kratší 10 kilometrový závod mužů vyhrál Tomáš Navrátil (AK Kroměříž, 38:46), mezi ženami vybojovala první příčku Radka Pospíšilová (Skialp DM, 52:40).