Kroměříž – Na Ceně města Třinec v kategorii mláďat vybojoval zlatou medaili Marek Buzáš, v mladších žácích Marek Nesvadba. Radim Chládek skončil na čtvrtém místě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

První kolo ženských kategorií spojené oblasti (kraj Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský) proběhlo v Uherském Hradišti. Soutěže se účastnily kroměřížské mladší i starší žákyně. Děvčata ve svých hmotnostních kategoriích obsadila: Buzášová druhé, Vybíralová, Kolářová a Červinková třetí místo.

Na turnaji přípravek v Brně vybojovali třetí místa Matěj Doležel a Klabal, Michal Doležel obsadil čtvrté místo.

V Brně se také konalo první kolo „Moravské ligy“ družstev mužů. Tým z Kroměříže zvítězil nad SK Jihlava 7:0, nad Slávií Uherské Hradiště 5:2, podlehl Blansku 3:3 (25:30), Hranicím 2:4 a SKKP Brno 2:5. Judo TJ Slavia: do 60 kg Šafránek (3 výhry), do 66 kg Rozsypal (5 výher), do73 kg Valerián (2), do 81 kg Meca (4), do 90 kg Robe (4), váhy do 100 a nad 100 kg družstvo neobsadilo.

Ceny dětí v Hodoníně se účastnilo šestnáct nejmladších judistů Slavie. Zlatou medaili ve své váze vybojoval Horský, stříbrné Jakub Vaculík, Perlíková, Podrázský a Kalivoda, bronzové Michálková, Morales, Šíl, Buzáš a Motalíková, čtvrté místo obsadil Jiří Vaculík. Boje podle představ nevyšly Pluhařovi, Černákovi, Netopilové, Horské a Anně Pavlínkové.

Na turnaji mládeže v Českém Těšíně zvítězil v mladších žácích Marek Nesvadba (+60 kg), ve starších žákyních Zuzana Červinková (-40kg).

(lk, cr)