Kromě toho, že si pobyt na Valašsku užívala, tak se ve Smolině také rozpovídala ke svému vztahu ke sportu. Dokázala, že jí sport není cizí.

Co Vás přivedlo na turnaj do Smoliny?

S nápadem založit seriál turnajů v malé kopané Valachy Cup přišel před pěti lety jeden šikovný ogar ze sociální demokracie Adam Dorňák. Ten mě na turnaj pozval. A protože mám Valašsko velmi ráda a mám tam spoustu dobrých přátel, tak jsem toto milé pozvání do Smoliny ráda přijala.

Jak se Vám turnaj líbil?

Turnaj i doprovodný program byl velmi dobře připravený. Upřímně jsem obdivovala, jak se hráči statečně vypořádali s deštěm a chladným počasím, které celý turnaj doprovázelo. Velmi mile mě překvapilo, že se ho zúčastnil i ženský tým. A turnaj si dokonce užil i můj pětiletý syn Gustík. Ten byl ve svém živlu, když si mohl začutat s fotbalovým míčem.

Co říkáte organizaci turnaje?

Organizátoři zaslouží jedničku. Na nic nezapomněli. Byli na všechno velmi dobře připravení. Poradili si i s nepříznivým počasím. Po celý průběh turnaje se jim dařilo udržovat dobrou náladu. Všechno klapalo a navíc jsem si ve Smolině pochutnala na skvělých klobáskách a slivovici (úsměv).

Sport Vám určitě není cizí. Jakým způsobem si udržujete kondici?

Trochu je problém, že když je člověk politikem, tak není pánem svého času. Proto je složité najít si prostor na pravidelné sportovní aktivity. V poslední době se ale snažím o zdravý životní styl a alespoň si hlídám, co jím. Hodně také chodím pěšky, protože to je pro člověka nejpřirozenější pohyb.

Jaké jsou v současném období Vaše sportovní aktivity?

Kdykoliv mi to čas dovolí, tak se snažím trávit každou volnou chvíli s rodinou. Letos v zimě ještě před koronavirovými opatřeními jsme byli s manželem Alešem a synem na horách v rakouských alpách v Dachstainu. Tam jsme našeho Gustíka učili lyžovat. Šlo mu to skvěle. V létě jsme Gustíka učili plavat. Pokud to šlo, tak jsme o víkendech všichni moc rádi vyráželi na společné výlety do přírody.

Kterým sportům jste se v minulosti věnovala?

Když jsem chodila na základní školu, tak požárnímu sportu u malých hasičů. Hodně jsem chodila plavat, hrála jsem volejbal a cvičila jógu. Všechny tyto sporty mě bavily.

Jaké jsou Vaše největší sportovní úspěchy?

Několik diplomů z volejbalových turnajů, nebo z hasičských závodů bych doma v šuplíku ještě našla. A abych to trochu odlehčila, tak se podělím o jeden malý sportovní úspěch z letošního léta, kdy jsme s manželem vyrazili na hory na Pustevny. Z původně zamýšlené kratší romantické procházky se nakonec stala delší pětadvacetikilometrová túra po hřebenech Beskyd (úsměv).

Sledujete sportovní dění ve Zlínském kraji?

Přiznám se, že soupisky mužstev, výsledky, ani tabulky pravidelně nesleduji. Nejlepším zdrojem těchto informací je pravidelně můj manžel. Ten se často rozčiluje nad výsledky sportovních klání a tím mě zároveň zásobuje sportovními aktualitami.

Kterým sportovním týmům a sportovcům ze Zlínského kraje fandíte?

Jsme fotbalový národ a hokejová velmoc. A protože jsem z Uherského Hradiště, tak samozřejmě fandím fotbalistům Slovácka, ale i Fastavu Zlín. A co se týká hokeje, tak věřím, že v extralize budu brzy sledovat valašské derby mezi Zlínem a Vsetínem.

Kteří sportovci ze Zlínského kraje Vás v minulosti zaujali?

S naším krajem je spojená spousta výborných sportovců. Skutečnou legendou pro mě je Dana Zátopková, která s atletikou začínala v Uherském Hradišti. A prý si v našem kraji občas zatrénoval i její manžel Emil. Dodnes se o něm traduje historka, že když jednou musel čekat v Uherském Hradišti na autobus do Buchlovic, kde bydlela rodina paní Zátopkové, tak jenom mávl rukou, že těch 20 kilometrů raději doběhne. A také mám v paměti, jak fotbalista Miroslav Kadlec svým životním gólem zajistil v semifinále s Francií v penaltovém rozstřelu postup české reprezentace do finále Eura v roce 1996 v Anglii. Nejenom pro Hradišťáky byl tenkrát hrdina. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na zlaté hokejové mužstvo na olympiádě v Naganu v roce 1998. Na tomto úspěchu měli velký podíl tenkrát vsetínské hvězdy Roman Čechmánek, Jiří Dopita a Josef Beránek a také zlínský odchovanec Roman Hamrlík.

Určitě si všímáte výkonů dalších bývalých, ale i současných sportovců z našeho regionu?

Těch je samozřejmě spousta. Napadá mě třeba ještě rodák z Valašského Meziříčí Tomáš Berdych, nebo rodák ze Zlína desetibojař Tomáš Dvořák a v současném období snowboardistka Šárka Pančochová z Uherského Brodu.

Jaké jste před turnajem ve Smolině navštívila sportovní akce?

Velkým zážitkem pro mě byly dva fotbalové zápasy. Tím prvním byl duel v Lize mistrů mezi Slavii Praha a londýnskou Chalsea. Tím druhým byl loni na podzim kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy, v němž Česko poprvé od roku 1975 porazilo Anglii. Ale na sportovní akce jezdím docela často. V únoru jsem měla čest zahajovat Jizerskou padesátku. Předloni jsem se byla podívat na Barum rallye. Tenkrát jsem si dokonce mohla sednout na volant závodního speciálu. Jen ale v depu (úsměv).

Které sportovní akce jste ještě chtěla letos navštívit?

S rodinou jsme měli v plánu podívat se na Barum rallye. Ta ale byla bohužel zrušená. S rodinou jsme chtěli navštívit i Vybarvený běh v Kroměříži. Ale ani ten se kvůli koronavirovým opatřením nekonal.

Kterým sportovním aktivitám jsem se letos věnovala?

V létě jsme s rodinou podnikali výšlapy v Chřibech, Bílých Karpatech a Beskydech, kde je spousta krásných míst. Se synem jsem zkoušela hrát stolní tenis. Gustík má rád také fotbal, Nedávno jsme mu koupili i jeho první kolo. Celé léto jsme se snažili využít aktivně.

Navštívíte i v příštím roce turnaj Valachy Cup na Valašsku?

Pokud mi to čas dovolí, tak na Valašsko samozřejmě zase ráda přijedu. A vezmu sebou také rodinu. Dokonce je docela možné, že v roce 2021 na Valašsku s přáteli a kolegy postavíme vlastní tým.

Jaké máte před sebou nejbližší sportovní výzvy?

Letos v létě jsem byla na desetidenním jóga pobytu. A józe bych se ráda věnovala pravidelně. Teda pokud mi to dovolí čas, kterého mi ale kvůli pracovním povinnostem ovšem moc nezbývá. A také jsem znovu začala běhat.