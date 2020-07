Druhý v pořadí obhájce loňského prvenství Miroslav Šrámek (TJ Drslavice) uběhl stejný počet kol. K tomuto výkonu ale potřeboval víc času. Bronzovou příčku obsadil Pavel Kočíb (AC Sporguides Rožnov pod Radhoštěm, 20 kol).

,,Připravuji se na zářijový Festivalový půlmaraton ve Zlíně. V těžkém závodu na Rusavě jsem si proto chtěl otestovat momentální formu,“ přiznal Milan Zvonek.

Ten se o dvanáctihodinovém rusavském Nočním běhu dozvěděl až týden před závodem.

,,Pro účast v něm jsem se rozhodl na poslední chvíli. Až v úterý jsem zaplatil startovné a bez jakéhokoliv vytrvalostního tréninku jsem se v sobotu večer postavil na start. Vůbec jsem nevěděl, co od takového typu závodu můžu očekávat. Vzhledem k deštivému počasí a spoustě bláta na trati jsem si po prvním okruhu říkal, že mi bude stačit uběhnout 60 kilometrů,“ plánoval krosař z Valašských Klobouk.

Zvonek se však brzy probojoval na první pozici.

,,A na ní jsem zůstal až do konce. Bylo to i díky podpoře kluků z kašavského Valachbajku. Hlavně od Tomáše Minaříka,“ pochvaloval si a děkoval běžec z Valašska.

Ten v průběhu závodu všechny největší soupeře předběhl minimálně o jedno kolo. Proto si vítězství v Hostýnských vrších bez větších problémů pohlídal.

,,Byl to neskutečný zážitek. Puchýře na nohách jsou ale nesnesitelné,“ svěřil se v neděli ráno Milan Zvonek.

Valašskokloboucký vítěz okolí Rusavy nakonec naběhal 97 kilometrů. Při tom zdolal necelých 5000 výškových metrů.

Mezi ženami vybojovala zlatou příčku výkonem 18 kol Slovenka Eva Čurlejová. Druhá byla Kateřina Klepáčová ze Slezanu Frýdek-Místek (17 kol), ze zisku třetí pozice se radovala Helena Czeczotková (NVPP Team, 15 kol). Veronika Jínková z Kvasic (Chřibské Běhny) si za zdolání 14 kol zaknihovala zisk čtvrtého místa.

,,Pro mě to byl první sólový dvanáctihodinový závod na Rusavě. V minulých letech jsem tady dvakrát běžela štafetu,“ informovala nejúspěšnější běžkyně ze Zlínského kraje v závodu žen Veronika Jínková.

,,O prvních dvou příčkách v absolutním pořadí dvou zkušených a kvalitních ultramaratonkyň Čurlejové a Klepáčové bylo rozhodnuto už na začátku závodu. Já jsem se v těžkém terénu a v mlze celou noc pohybovala v ženské kategorii do 39 let na třetím místě a v absolutním pořadí na čtvrté pozici. Na trati jsem však byla trpělivá. V jednom úseku jsem ale měla na Michaelu Drlíkovou jenom šestiminutový náskok. 14 okruh jsem ovšem zvládla takticky a tak jsem v cíli mohla slavit v ultramaratonu první úspěch v kariéře,“ rozdávala při vyhlašování výsledků úsměvy třetí běžkyně v ženské kategorii do 39 let Veronika Jínková.

Regionální vytrvalci byli úspěšní i v závodu dvoučlenných štafet. Ten vyhrála výkonem 26 kol dvojice Jakub Janda, Ondřej Minařík (Valachbajk Rohálov Bike Team). Tato dvojice uběhla téměř 120 kilometrů a zdolala skoro 6000 výškových metrů.

,,Ondra mě požádal, abych letos zastoupil Tomáše Minaříka, který s ním loni štafetový závod dvojic na Rusavě vyhrál. Tomáš se totiž dlouhou dobu potýká se zraněním,“ vysvětloval jeden z členů z nejlepší štafety dvojic Jakub Janda.

Jeho tým začala závod v ostrém tempu. ,,V úvodních kolech byli však druzí v pořadí Obšívač s Kleslem hodně nepříjemní. Nám se ale dařilo držet rychlé tempo a na první pozici jsme s přibývajícími kilometry navyšovali náskok. Nakonec jsme zvítězili o tři kola,“ radoval se Janda.

,,Podmínky ovšem byly brutální. Po propršené sobotě byly na trati bahenní lázně. K tomu ještě v lese a okolí rusavského areálu byla mlha. Proto jsme v noci i s čelovkou viděli jenom několik metrů před sebe. Pádům jsme se ale vyhnuli. Měli jsme však několik krizí a občas nás sužovaly křeče. Ovšem střídali jsme se po jenom kole a proto nám závod ubíhal. Také jsme pravidelně doplňovali energii,“ prozradil recept na úspěšný výsledek spokojený a o spoustu zážitků obohacený Jakub Janda.

Prvenství v závodu pětičlenných až šestičlenných štafet získal Vaculíkův tým (Daniel Krajcar, Veronika Krajcarová, Radek Vaculík, Marcela Vaculíková, Zbyněk Šturm).

První místo v závodu tříčlenných až čtyřčlenných štafet vybojovali Lucie Hůvrová, Tomáš Jelínek, Roman Harna, Antonín Smolka.

Jeden kopcovitý okruh v okolí rusavského SKI areálu měřil 4,6 kilometru a měl převýšení 230 metrů.

V sobotu na startu ve 20 hodin bylo deštivé počasí a teplota se pohybovala kolem 17 stupňů. V neděli ráno v 8 hodin, kdy závod končil, bylo na Rusavě oblačno a 15 stupňů.

Na Rusavě se letos představilo 61 mužů, 27 žen a 16 štafet.

Při rusavském Nočním běhu nezapomněli ani na charitu. Pořadatelé tragicky poznamenané rodině ze Slavkova pod Hostýnem předali 16 700 Kč.

Druhým letošním Nočním během na Kroměřížsku bude v sobotu 5. září závod v Holešově. Ten odstartuje v 19.30 hodin v holešovské Zámecké zahradě.