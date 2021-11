Tradiční loučení s motoristickou sezonou na Moravě se uskuteční v termínu 26. – 27. listopadu. Pořadatelé z Rallysprint Klubu v AČR v Podkopné Lhotě připravili pro fanoušky opět oblíbenou okruhovou rychlostní zkoušku kolem slušovické dostihové dráhy, ale i náročný úsek z Trnavy do Kašavy.

Pořadatelský tým kolem motoristické rodiny Minaříků pevně věří, že populární rozlučka s rallyovou sezonou se odjede s fanoušky podél tratě rychlostních zkoušek a v servisní zoně. Současný vývoj pandemické situace v České republice nenechává organizátory větších akcí v klidu spát. Kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a rozhodnutí výkonného výboru Autoklubu České republiky o předčasném ukončení sezony byla Mikuláš Rally v závěru loňské sezony odvolána.

„Pevně věříme, že soutěž letos odjedeme i s diváky, i když nárůst nakažených je v posledním týdnu značný. Přejeme si, aby se Mikuláš konal bez omezení pro diváky,“ uvedl Josef Minařík, předseda organizačního týmu a zástupce ředitele VHS Mikuláš Rally Slušovice. Do názvu oblíbené rallyshow se v pozici hlavního partnera dostala společnost Vodohospodářské stavby Brno, a.s., která působí na stavebním trhu doma i v zahraničí již od roku 1957. „Jsme rádi, že nám podařilo najít významného partnera. Těší nás, že s ním můžeme počítat i do budoucna, a to nejen při podpoře Mikuláš Rally,“ pověděl Minařík.

Letošní 11. ročník VHS Mikuláš Rally Slušovice měří celkem 90,15 km a obsahuje 6 rychlostních zkoušek na třech úsecích s názvy Dostihovka okruh, Bernardýnská a Mikulášská v celkové délce 24,93 km. Fanoušci se mohou těšit opět na oblíbený okruh kolem dostihové dráhy, který se pojede ve stejné podobě jako v předchozím ročníku. „Pro diváky i soutěžní posádky je okruh velmi atraktivní. Při třetím průjezdu s názvem Mikulášská jsme připravili opět parádu pro diváky v podobě nejatraktivnější části okruhu. Nepojedeme Zádveřice, ale zařadili jsme úsek z Trnavy do Kašavy s tradičním diváckým místem u penzionu nad Podkopnou Lhotou, který najdeme v itineráři hned třikrát. Věříme, že nás nepřekvapí počasí a nepřijde sníh. Přece jen tento úsek je výše položeným místem na trati než Slušovice a řešit přezouvání gum může být problém,“ řekl Josef Minařík.

Podstatnou novinkou je umístění servisního parkoviště v prostoru letiště Bílá Hlína. Dosavadní prostor „u skleníků“ pronajal majitel pozemku pro komerční účely a pořadatelé hledali náhradní prostor. „Zvolili jsme variantu letiště, ve hře byla i možnost místní silnice na příjezdu z Hrobic, směrem do Březové. Na letišti máme pronajaté celé prostory včetně přistávací dráhy. Navíc se vyhneme při odjezdu ze servisu i průjezdu Slušovicemi, neboť zde probíhá Adventní jarmark a bude zvýšený pohyb vozidel a osob,“ vysvětlil Lubomír Minařík, ředitel rally.

Další změnou v programu rally je konání technické přejímky, která se uskuteční již v pátek 26. listopadu v odpoledních a večerních hodinách (16:30 - 20:30 hodin) v prostorách autoservisu firmy Vraník. „Letos startujeme již v 10:30 hodin a od časných ranních hodin posádky absolvují seznamovací jízdy. Jedeme erzety třikrát, a pokud bychom startovali až v poledne, dostávali bychom se do časové tísně a dojížděli do cíle za tmy. Tímto krokem jsme vyšli vstříc posádkám,“ upřesnil šéf organizačního výboru.

Ředitelství rally je umístěné opět v nové administrativní budově firmy Fagus v Nových Dvorech. První vůz vyjede na trať v sobotu 27. listopadu v 10:30 hodin při výjezdu ze servisního parkoviště, cíl soutěže je situován na stejném místě v 15:30 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne tradičně v Derby clubu (sud) u dostihové dráhy ve Slušovicích se začátkem v 18 hodin.

Zatím.

Zatím startovní listina čítá téměř třicet posádek, přihlášeni jsou například vítěz z roku 2017 Martin Vlček, dále Martin Bujáček, Vladimír Hanuš ze Slovenska (všichni Hyundai i20 R5), další slovenský jezdec Tomáš Ondrej (Škoda Fabia Rally2 Evo), Marek Vlček (Škoda Fabia R5), Pavel Ševčík (Mitsubishi Lancer EVO IX), Daniel Polášek (Ford Fiesta Rally4) a další. „Závěr sezony provází značný úbytek startujících na všech podnicích rally. Viděli jsme to ve Šternberku, Vsetíně a nyní v Českém Krumlově. Doufám, že k nám přijede alespoň 50 aut a tento počet naplníme.

Propustnost tratě máme 70 posádek, ale nejsem velký optimista, že dosáhneme této cifry. Věřím, že se přihlásí místní matadoři Tomáš Kostka, Antonín Tlusťák, kteří se na startu Mikuláše každoročně objeví. Tomáš má sice omezený program, ale vždy sedne po pauze do auta a poráží absolutní špičku. Zkrátka pan jezdec,“ řekl Josef Minařík na adresu pětinásobného vítěze slušovické rozlučky. Dodejme, že do mikulášské show se mohou přihlásit všechny soutěžní vozidla včetně těch historických s platným testováním. Fanoušci rallysportu se mají poslední listopadovou sobotu ve Slušovicích opravdu na co těšit!