Hrát se budou tři soutěže ve čtyřhře mužů a jedna soutěž ve čtyřhře žen. V mužském deblu jsou vypsány kategorie do 59 let, nad 60 let a kategorie ,,super amatérů“. Ženy se ve čtyřhře představí v jedné společné kategorii.

Startovné je jubilejní pouhých 40 Kč na osobu.

Mužští i ženští vítězové v hlavní kategorii při účasti 8 a více párů, získají prize money 6 000 Kč. Nejlepší páry v turnaji seniorů a v turnaji ,,super amatérů“ budou odměněni věcnými cenami. Celková dotace turnaje je 18 000 Kč.

Turnaj začíná v pátek 2. srpna v 13.30 hodin soutěží seniorů nad 60 let. V sobotu 3. srpna od 8.30 hodin se budou hrát zbývající deblové turnaje mužů a turnaj žen. Šilerův memoriál vyvrcholí rozhodujícími duely v sobotu mezi 15. a 17. hodinou.

Pořadatelé vypsali také doplňkovou soutěž na přesnost servisu. Ta je na programu v pátek mezi 16 a 17 hodinou a v sobotu mezi 12. a 13. hodinou. Po oba dny vítěz obdrží 500 Kč.

Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje bude v sobotu v 18 hodin.

Časový program ale může být přizpůsobený počtu přihlášených dvojic. V průběhu Šilerova memoriálu bude v pátek večer posezení u cimbálu a v sobotu večer všem zahraje živá hudba.