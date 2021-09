„Své vystoupení hodnotím určitě kladně, protože ještě dva týdny před republikou nebylo vůbec jisté, zda budu moct kvůli zranění závodit. A že se to takhle povede, jsem vůbec nečekal. Hlavně bylo super závodit s kluky, kteří mě vyhecovaly k takovému výkonu,“ raduje se národní šampion.

Více než medaile jej potěšil samotný výkon. „Jak už jsem říkal, dva týdny nazpět jsem si nebyl vůbec jistý, ze budu moct skákat. Já jsem od sebe nic nečekal. Hlavně jsem si chtěl konečně pořádně zaskákat, protože jsem těch závodů v této sezoně moc neměl, takže jsem chtěl hlavně dozávodit ve zdraví, což se povedlo,“ uvedl.

Syn předsedy atletického klubu z Uherského Hradiště letošní šampionát i přes nepříznivé podmínky a chladnější počasí hodnotí pozitivně.

„Vůbec mi nevadilo, že byla trochu zima, občas foukalo či pršelo. Já jsem to bral spíš jako plus, protože mě takové počasí vůbec nevadí. Jsem v tom zvyklý trénovat a můžu i říct, že v dešti skáču rád,“ přiznává. „Navíc rozcvičení jsme měli v tunelu, kde bylo teplo, takže to bylo super. Celý stadion byl pěkný, takže se tam pěkně závodilo,“ přidává s úsměvem.

Kunt na mistrovství republiky bojoval o medaili i ve skoku dalekém. Výkon 708 centimetrů mu stačil na pátou příčku.

Celkem atleti ze Slovácka přivezli ze západu Čech pět cenných kovů. Kromě Kunta v silné konkurenci uspěli také Tomáš Habarta, Karolína Mitanová a Blanka Tomášková.

Běžec Tomáš Habarta. Foto: Soňa Maléterová, Český atletický svazZdroj: Soňa Maléterová, Český atletický svaz

Habarta byl druhý v závodě na tři kilometry překážek, když za vítězným Martinem Kováčechem zaostal o necelé dvě sekundy. Před třetím Matolínem z pražské Dukly měl naopak luxusní náskok sedmnácti vteřin.

„Své vystoupení hodnotím kladně, protože od prvního závodu v Ostravě, kde jsem si zaběhl osobák a limity, byl pro mě trochu problém běžet někde okolo úrovně osobního rekordu a tady se to po delší době povedlo, což jsem vůbec nečekal, protože ještě předminulý týden na finále mistrovství světa byl trochu problém běžet 9:10 minuty,“ říká.

„Spíš jsem od sebe čekal méně, protože jsme se vrátili předminulý týden z Nairobi a měl jsem strach z možné únavy, ale všechno dopadlo na výbornou," raduje se.

Do závodu šel s jasným cílem urvat medaili, což se po výtečném výkonu taky povedlo. „Bylo mi jedno jaký kov to bude. Když už jsme tam jeli takovou štreku, byla by škoda vyjít naprázdno. A medaile potěší vždy,“ přiznává s úsměvem.

Spokojená byla i běžkyně Karolína Mitanová.

Naděje z Uherského Hradiště získala bronz v závodě na dvě stě metrů, na poloviční trati byla pátá.

„Šampionát hodnotím velmi kladně. I když jsem do Plzně jela s trochu většími očekáváními, cílem bylo si zaběhnout stovku pod dvanáct sekund, bohužel mi mokrý tartan nějak zvlášť nesedl a nepodařilo se mi výkon stlačit pod tuto hranici,“ štve Mitanovou.

Druhý den zkusila štěstí na dvojnásobné distanci a byl z toho nečekaný bronz! „Medaile mě opravdu překvapila,“ přiznává. „Čas totiž nebyl úplně dobrý, ale vzhledem k tomu, že jsem se v úterý vrátila z mistrovství světa v Keni a podepsala se na mě únava, myslím že se celkově šampionát vydařil skvěle,“ míní.

Dvakrát třetí byla v Plzni Blanka Tomášková, která uspěla v hodu kladivem i ve vrhu koulí. Naopak v disku skončila až šestá.

O medaili statečně bojovala i oštěpařka Adéla Müllerová, která nakonec obsadila neoblíbenou čtvrtou pozici. Posledním šestým pokusem poslala oštěp do vzdálenosti 46.98 metru.

„Celý šampionát hodnotím pozitivně. S výkonem jsem velice spokojená, cítila jsem se dobře a čekala jsem že by tam osobní rekord mohl padnout, což se taky stalo a překvapilo mě že mi oštěp uletěl až o dva metry dál, než byl minulý osobní rekord. Celkově se závod vydařil skvěle,“ má jasno Müllerová.

Sprinter Slovácké Slavie Adam Běhávka skončil na stovce šestý, stejnou příčku obsadila i trojskokanka Jana Polášková. Kladivářka Karolína Klišíková byla sedmá, diskař Jakub Machálek jedenáctý.

Běžec Eliáš získal bronz

Na mistrovství České republiky atletů do 22 let se představili i další závodníci z regionu. Na medaili už dosáhl pouze Matěj Eliáš. Člen akademie Zlínského kraje urval v běhu na osm set metrů bronz.

„Byla to pro mě cenná zkušenost, protože z rozběhů jsem postoupil docela suverénně a taky jsem pošetřil síly. Ve finále to ovšem byla taktická bitva a já ji nezvládl tak, jak jsem měl,“ přiznává.

„Ze začátku závodu jsem byl zavřený, a když se balík lehce otevřel, tak jsem šel do čela, což byla chyba. Bohužel jsem nebyl dost trpělivý,“ uvědomuje si zpětně. „Tahle hrubka mě v závěrečné rovince stála dost sil a pravděpodobně i stříbro, jelikož jsem druhou polovinu závodu odtáhl,“ přidává.

První medaili na velké akci mezi muži ale bral. „Před závodem bych byl s třetím místem spokojený, ale když vím, jak závod probíhal, tak sám dobře vím, že jsem měl na víc,“ dodal Eliáš.

Atletickou akademii Zlínského kraje na západě Čech ještě ve skoku o tyči reprezentovaly Natálie Paťavová (5. místo) a Lucie Golasovská (7. místo). Mezi ně se ještě vměstnala Denisa Peričová z Holešova (6. místo).

Běžec AK Zlín Filip Vabroušek byl v závodě na pět kilometrů devátý, stejnou pozici obsadil jeho oddílový kolega, diskař Pavel Mišurec. Koulař Martin Ponížil skončil sedmý.