Stolní tenistka Hana Matelová společně s reprezentačním kolegou Pavlem Širučkem přepsali historii. Poprvé od vzniku České republiky jsou nejlepší český hráč i hráčka zároveň v elitní padesátce světového žebříčku. Rodačka z Jankovic vylepšila své životní maximum a posunula se na 44. místo, Širučkovi patří pětačtyřicáté pozice.

Česká stolní tenistka Hana Matelová společně s reprezentačním kolegou Pavlem Širučkem přepsali historii. | Foto: www.ping-pong.cz

„Když už si člověk jednou splní cíl a dostane se do padesátky, logicky začne přemýšlet co dál. Já už jsem tam jednou byla a teď jsem se vrátila. Trvalo mi to více než rok. Překonávání určitých hranic je dobré a přirozené, je to motivace a hnací motor do další práce. Nevím, kde jsou mé možnosti, ale vím, že bych se ráda v elitní padesátce udržela co nejdéle,“ uvedla ve dvojrozhovoru pro svazový web devětadvacetiletá stolní tenistka.