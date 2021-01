Stěhování na sever Moravy nebylo spontánní, přesto velmi rychlé. „Na přelomu října a listopadu minulého roku jsem trénovala v Havířově. Ten týden se mi líbil a já jsem si řekla, jestli už není čas zase na nějakou změnu,“ vrací se na podzim loňského roku Matelová.

S reprezentačním trenérem Nedomou měla původně plán, že za ní bude do Düsseldorfu pravidelně dojíždět, ona ho zase navštíví v Česku. Na neustálé pendlování a střídání nakonec nedošlo.

Důvod je jasný. Podmínky v době pandemie se rapidně změnily. „V Německu bylo vlastně nemožné, aby tam v této době přijel hráč nebo trenér a ihned mohl začít pracovat. Nejprve se dělaly testy, pak pětidenní karanténa, a to po každém odjezdu a příjezdu do střediska. Tohle nešlo, měla jsem strašně moc ztrátového času,“ uvedla jednapadesátá hráčka světového žebříčku.

Tak si řekla dost. Stačilo. Po pěti letech to v Německu odpískala a vrátila se domů. „Stejně celý život trénuji de facto individuálně, nyní mám možnost intenzivně pracovat se skvělými trenéry. To mě ještě může posunout dopředu,“ věří bývalá opora Hodonína, jež společně se Slovenkou Barborou Balážovou vytvořila deblový pár světové úrovně.

V Havířově našla ideální podmínky na práci, vhodné prostředí pro udržení kondice i výkonnosti. „Základem je velká hala,“ tvrdí v rozhovoru pro svazový web. „Nejdůležitější turnaje se totiž hrají ve velkých halách, takže tohle je absolutní nutnost. Vynikající je i zázemí. Ubytování a stravování přímo na místě je taky skvělé. Líbí se mi i posilovna a regenerace. Je to zkrátka moderní centrum, které snese srovnání s těmi největšími v Evropě,“ chválí komplex rodačka z Jankovic u Holešova.

Jejím příchodem se výrazně změnila role v tréninkové skupině. Už není jednou z několika kvalitních hráček, ale vůdčí osobností. „Tohle beru jako benefit,“ tvrdí. „Budu pracovat s reprezentačními trenéry, kteří budou mít dostatek času se mi věnovat. To mě může posunout dopředu,“ věří.

S odborníky se bude věnovat detailům, na které ji v Německu neměl kdo upozornit. „Samozřejmě, samotná skupina hráček je slabší, ale pak jsou tady muži, se kterými se dá taky trénovat. Je to jen věcí správného plánování. Centrum nabízí obrovské tréninkové možnosti a věřím, že mi pomůže k dalšímu zlepšení,“ pronesla.

Navíc není vyloučeno, že do tréninkového centra budou po konci pandemie koronaviru jezdit také zahraniční hráči a hráčky. První z nich by měla být Francouzka Marie Migotová. „Zájem má. Ale jezdit k nám můžou i třeba národní týmy na kempy. A my pak samozřejmě budeme jezdit k nim. Tohle je taky hodně důležité, krátká změna prostředí tréninku vždy prospěje. Já proto neříkám, že už nikdy nebudu trénovat třeba v Düsseldorfu,“ nebrání se.

Podobné plány jsou ale v současné zvláštní době stranou. „Ale jakmile tohle všechno kolem covidu pomine, určitě tady hráčky budou chtít trénovat i natrvalo“ doufá.

Sama by se díky kvalitnímu tréninku v Havířově ještě ráda výkonnostně posunula. Prvním velkým cílem je kvalifikovat se letos na olympijské hry do Tokia. V roce 2016 startovala v brazilském Riu, teď by si svoji účast pod pěti kruhy ráda zopakovala. Další velkou motivací je prestižní turnaj TOP 16, kde dvakrát vypadla v prvním kole. „Myslím, že na některém z příštích ročníků mám šanci se probojovat třeba do čtvrtfinále nebo možná i semifinále. Chce to správně načasovat formu a předvést špičkový výkon,“ ví dobře.

To potřebuje i na mistrovství Evropy, kde by ráda vybojovala individuální medaili. „Je mi jedno v jaké soutěži, ale tohle je můj velký sen,“ přiznává na závěr.