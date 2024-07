Stolní tenistka Hana Matelová byla na olympijských hrách v Paříži dva míčky od postupu do osmifinále dvouhry žen.

Chybělo málo, aby se zařadila po boku legendární Marie Hrachové a Petra Korbela a taky na olympijských hrách postoupila do osmifinále. Stolní tenistka Hana Matelová ale na úspěch svých předchůdců nenavázala, v Paříži po velké pondělní bitvě prohrála ve 2. kole s Nizozemkou Britt Eerlandovou 3:4 na sety a s turnajem se rozloučila.

„Upřímně, zklamaná nejsem. Měla jsem těžký los a výhra v úvodním kole nad jasnou favoritkou mě neskutečně potěšila. Neměla jsem úplně ideální závěr přípravy, protože jsem měla dost velké střevní potíže, ale dokázala jsem se dobře připravit a vyhrát úvodní kolo. Jako největší plus vidím to, že jsem byla dvakrát v hlavním vysílacím čase a oba zápasy vysílala pro fanoušky stolního tenisu Česká televize,“ uvedla rodačka z Jankovic na Holešovsku v rozhovoru pro svazový web.

Porážka s Eerlandovou ji štvala o to víc, že vedla 3:2 na sety a v šesté sadě 9:6.

„Stačil jeden balonek a měla bych mečbol, jenže soupeřka v těch koncovkách byla dobrá. Já jsem sice asi obecně byla v zápase lepší, jenže se rozhodovalo v koncovkách. Dvakrát za stavu 9:9 soupeřka prostě zahrála lépe, a to rozhodlo," míní Matelová.

Na bouřlivou atmosféru, které v hale panovala, se sympaticky nevymlouvala. Hukot domácích fanoušků, kteří bouřlivě oslavovali výhru svého reprezentanta, jí ale místy dost vadil.

„My během hry potřebujeme slyšet odskok míčku, chceme se soustředit, a to bohužel v zápase s Eerlandovou v určitém momentu nebylo možné. Trochu mě to rozhodilo, ale stejně si myslím, že tam hlavní důvod prohry nebyl,“ uvedla.

I přes vyřazení si čtyřiatřicetiletá bývalá opora Hodonína účast na své třetí olympiádě užila. Díky výhře v 1. kole nad desátou nasazenou Yang Xiaoxin z Monaka dočkala premiérového vítězství pod pěti kruhy. Atmosféra v pařížské hale na ni velmi zapůsobila.

„Rio byly moje první hry a myslím, že ty pocity nic nepřebije. Na druhou stranu, už jsem hovořila o tom, že atmosféra tady v pařížské hale je to nejvíc, co jsem v kariéře zažila. Vše je tady skvěle připravené, takže si to opravdu užívám," pronesla.

Teď se chce podívat i na jiné sporty, ráda podpoří své kolegy. Už stihla kousek zápasu Terezy Švábíkové v badmintonu, láká ji závody BMX, ráda by viděla plážový volejbal a také tenis. „Pokud to vyjde, možná bych stihla i soutěž družstev českých šermířů, ale já jsem na vlastní oči ještě ani neviděla olympijský oheň, to taky musím napravit,“ ví dobře.

Ve Francii se zdrží ještě pár dní, domů se vrací na začátku srpna, prvního nebo druhého.

Hned se začne připravovat na evropský šampionát v Rakousku. „Takže určitě budu startovat na turnaji WTT Feeder v Olomouci, pak ještě zvažuji jeden turnaj kategorie WTT Smash. Žádná delší dovolená v plánu není,“ uzavírá.