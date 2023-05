Vytrvalkyně Martina Doleželová se raduje z cenného sportovního úspěchu. Sedmatřicetiletá běžkyně ze Sazovic zvítězila v kategorii žen v letošním ročníku 50 kilometrového Rohálovského ultramaratonu.

Rohálovský ultramaraton 2023, Martina Doleželová | Foto: se svolením Martiny Doleželové

Ten se letos běžel jako samozávod a Doleželová v něm zaběhla po trati bikerové Rohálovské padesátky v okolí Prusinovic, Pacetluk, Líšné, Holešova a Tučap, čas 4:50:57.

Proč jste se rozhodla startovat v letošním ročníku Rohálovského ultramaratonu?

Závod v Rohálově a okolí jsem pojala jako tréninkový. Připravuji se na 100 kilometrový ultramaraton v Rumunsku Transylvanya Race, který se koná na konci května. Loni jsem se k závodu v Rumunsku dostala díky kamarádovi Petrovi Horsákovi, který mě k běhu přivedl. Bohužel v loňském roce jsem ho kvůli nepříznivému počasí nedokončila. Pořadatelé mě kvůli nebezpečí ze silné bouřky zastavili na 80 kilometru. Proto bych letos na Balkánském poloostrově chtěla doběhnout do cíle. Ten je pod hradem Drákuly v městečku Bran.

Takže samozávod v Prusinovicích byl pro Vás další výzva?

Určitě. V životě se řídím heslem: Když o tom dokážeš snít, dokážeš to i uskutečnit“ A tím jsem se řídila také v souvislosti s Rohálovským ultramaratonem. I jako mamce tří malých dětí, když mi někdo dá tip na nějaký zajímavý závod, který mě zaujme, tak ho vnímám jako výzvu. Vždy ho beru jako dobrodružství, sen, cíl a ve všech závodech si chci dokázat, že na to mám. Zatím se musím pochválit, že se mi doposud všechno daří. Díky své paličatosti a také touze, houževnatosti a vytrvalosti a odhodlání jsem si například vybojovala účast v roce 2021 na mistrovství světa v triatlonu Xterra na Havaji.

Prozraďte, kterých běžeckých výsledků si zatím nejvíc ceníte?

Tři roky po sobě jsem si zazávodila v rajnochovické Hostýnské osmě. V ní jsem se zlepšovala. V roce 2021 jsem v ní skončila třetí, v loňském roce jsem v Hostýnských vrších vybojovala stříbrnou příčku. Proto letos mířím za vítězstvím (úsměv).

Kdo Vám se záležitostmi kolem běhání pomáhá?

Na všech mých běžeckých krocích mě od začátku doprovází Ondřej Němec. Ten mi na každý můj větší závod vybírá boty Asics přesně na míru. Pravidelným běháním mám totiž velkou spotřebu bot (úsměv).

Co Vám sport přináší?

Pracuji jako magistra v lékárně v Kroměříži a po celém pracovním dnu mezi pacienty a jako máma tří dětí si ráda chodím do ticha lesa vyčistit hlavu. Tam se při běhání fyzicky vybiji a zároveň dobiji endorfiny do dalšího dne. Běhám, kdy mi to práce a rodinné povinnosti dovolí.

Kde nejraději běháte?

Neběhám moc velké vzdálenosti. Miluji Hostýnské vrchy v okolí Rusavy. Jako tréninkový les mám les na Hostišové.

S jakým záměrem jste šla do letošního Rohálovského ultramaratonu?

I když jsem ho pojala jako trénink, tak jsem do něho dala všechno. Běžela jsem podle svého. V jedné ruce batoh s jídlem, ve druhé s velkou 1,5 litrovou PET lahví s pitím. Mám totiž ráda volná záda. Kamarád Pavel Mrázek, který moderuje bikerové závody říká, že není důležité, na čem jedete, ale že jedete s námi a dojedete do cíle. Já to beru při běhání stejně. Při něm nemám speciální výbavu, ale poctivě natrénováno v nohách.

Kdy jste samozávod v Rohálově běžela?

Pracovní vytíženost mi dovolila postavit se na start až poslední volnou sobotu před ukončením závodu. Vybíhala jsem v 9 hodin ráno. Přestože celý týden před mým během pršelo a bylo nevlídné sychravé počasí, tak tenkrát byl krásný slunečný den.

Jak jste se připravovala na 50kilometrový závod v Prusinovicích?

Kamarád Tomáš Minařík pořádající Kašavský kros, když jsem v Kašavě před několika lety běžela svůj první běžecký závod, mi poradil taktiku. Té se držím dodnes a vždy se mi vyplatí. Do kopců jdu svižným tempem, z kopců se vydýchám a zklidním tep. Z kopců běh miluji. V těchto úsecích získávám nejvíc, protože z nich dokážu běžet rychle a díky bikerovým závodům se dokážu rychle orientovat v terénu a s přehledem se pohybuji i po kamenech a kořenech. Roviny běžím také rychle. A do cíle se snažím vždy spurtovat. Samozřejmě co mi nohy a síly dovolí. Vždy do cíle dobíhám s pocitem, že jsem do závodu dala všechno. Tomu jsem přizpůsobila také přípravu na letošní Rohálovský ultramaraton.

Jak se vám líbila trať Rohálovského ultramaratonu?

Tuto trať mám velmi ráda, je krásně vymyšlená. Je hravá a vede hezkými cestami. Martin Koplík si zaslouží velké uznání a poděkování. Bikerovou Rohálovskou padesátku jsem v mé 15leté bikerové kariéře vynechala pouze jednou a to když jsem byla těhotná. Ale běžet po stejné trati je něco jiného. Byl to velký zážitek. Než jsem samozávod odstartovala, tak jsem si zjistila, v jakém čase se dá vládnout. Zjistila jsem, že loňská vítězka Kateřina Pospíšilová zaběhla čas 4:50:39. Do letošního závodu jsem proto šla s odhodláním, že se k tomuto času pokusím přiblížit.

Měla jste na trati nějakou krizi?

Zhruba necelých 10 kilometrů před cílem nad Holešovem mi došly zásoby pití. V tomto úseku jsem se cítila slabá. Navíc bylo docela teplo. Teplota se pohybovala kolem 20 stupňů. Cítila jsem krizi. Naštěstí na poli pracoval traktorista. Poprosila jsem ho, jestli nemá něco k pití. Daroval mi zbytek už načaté Hanácké kyselky a tím mě zachránil.

K běžeckým závodům ale máte zvláštní přístup?

Přiznávám, že ano. Neběhám s žádnými chytrými hodinkami, ani si počet běhů, ani výsledné časy nikde nezapisuji. S nikým se nesrovnávám. Jsem sama sobě trenérem a běhám hlavně pro radost a pro dobrý pocit. V tom jsem tak trochu rebel a blázen dohromady. Já si v tom však libuji a jsem pyšná na to, co mám. Ani na závody na kole nevozím tachometr. Za 15 let bikerové kariéry už většinou

všechny tratě znám a u nových se nechávám překvapit. Výsledné časy ani umístění není pro mě priorita. Jsem hlavně maminka, co občas sportuje.

Jak jste tedy spokojená se svým výkonem v letošním Rohálovském ultramaratonu?

Protože se mi podařilo zaběhnout plánovaný čas 4 hodiny a 50 minut, tak jsem si splnila, co jsem chtěla. Proto jsem maximálně spokojená. Že závod vyhraju, tak to jsem opravdu nečekala.

Do letošního ročníku Rohálovského běžeckého samozávodního ultramaratonu se registrovalo 87 běžců a běžkyň. Závod jich absolvovalo 82. Z toho bylo 50 mužů a 32 žen.

VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU ROHÁLOVSKÉHO ULTRAMARATONU 2023 – ŽENY:

1. Martina Doleželová (Sazovice) 4:50:57

2. Ivana Martinčíková (Hostýn Trail) 5:24:24

3. Petra Macková (STG Zlín) 5:34:17

4. Vendula Skoupá (Sýkora running team) 5:40:14

5. Veya Jínková (Valašská běhna) 5:46:27