Na start se jich postavilo 598, do cíle jich dojelo 583. Z toho 526 mužů, 53 žen a 4 tandemy. Na Holešovsku si na krátkých tratích zazávodilo také 216 dětí. Do cíle jich dojelo 187. Co to obnáší pořádat tak velkou sportovní akci, se rozpovídal ředitel závodu Martin Koplík.

V kterém roce se zrodil nápad pořádat v Prusinovicích Rohálovskou padesátku?

Její historie se začala psát na podzim v roce 2009. Tenkrát to bylo u nás období schůzování a vymýšlení různých akcí. Za tehdejšího starostování Petra Lipnera vznikla myšlenka uspořádat v Prusinovicích závod horských kol. V té době byli v naší obci nejaktivnější chlapci a děvčata z Cykloturistického oddílu NEKO Prusinovice vedení MVDr. Jaroslavem Koplíkem a Josefem Nedbalem. Přes ně padla důvěra na mě a tým Vesani.cz.

Kdo vymyslel trasu závodu?

Postupně vznikl zakládající organizační štáb Vesani.cz & NEKO. Do něho jsme ještě pozvali Ondřeje Němce, Petra Sedláčka, Ladislava Raaba a Pavla Šišku. Svépomocí vznikl první plakát, systém příprav a registrace. Památný byl proslov Josefa Nedbala ,,Máme všechno, ale nemáme trať!“ Trasu jsme nakonec vymysleli s bývalým předním českým vytrvalcem Ondřejem Němcem, který okolí Prusinovic dokonale znal z běžeckých tréninků. Na její tvorbě se podíleli také bratři Petr a Josef Sedláčkovi.

Kdy se začalo s přípravami letošního ročníku Rohálovské padesátky?

Loni v listopadu, půl roku před startem závodu. Od partyzánských začátků a v minulosti častého schůzování děláme poslední ročníky už bez jediné schůze.

Co přípravy na takový závod obnáší?

Rohálovka je často spojena s nějakým motivem, který se hodí k danému ročníku. Například čarodějnický, bondovský, obrácený, hororový. Motivem vždycky začínáme a následně ho promítneme do plakátů, výroby medailí a pohárů. První etapa přípravy je o emailech, mobilu a notebooku. Následuje kompletní příprava trasy s obnovou značení. Poslední týdny před závodem jsou o zajištění organizátorů, zázemí a veškerého servisu pro účastníky a hosty. Žádný úkol není složitý. Je jich ale hodně a na žádný se nesmí zapomenout.

Kolik lidí se podílí na organizaci Rohálovské padesátky?

V předzávodním období 4. V den závodu 150.

Jak to letos probíhalo v posledním týdnu před startem závodu?

Dělali jsme poslední doznačení trasy, stavilo se pódium, stany a zábrany. Chystala se prezentace včetně startovních tašek. Připravovaly se ceny. Naváželo se pivo. Letos to bylo 35 sudů.

Naváželo se také další veškeré občerstvení, které se pak rozdělovalo na 4 občerstvovací stanice.

Jaký byl letos v Prusinovicích doprovodný program?

Jeden z náhodných návštěvníků si myslel, že přišel na hudební festival. Až později mu řekli, že je na cyklistickém závodě. Postupně u nás zahrály tři kapely. Fancy Faces, Reflexy a Skarlet Rock. Místní děvčata měla taneční vystoupení. Startem a cílem bajkeři projížděli pod ohňovými plameny. Pro děti byl připraven TyMy stan.

Co říkáte konkurenci, jaká se letos v Prusinovicích sešla?

Startovní listina byla nejprestižnější v historii závodu. Byl u nás mistr republiky v maratonu horských kol Jan Strož, mistr republiky do 23 let v maratonu horských kol Vojtěch Neradil, juniorský mistr světa v cyklokrosu Tomáš Paprstka, obhájci prvenství v Rohálovské padesátce z minulých ročníků Jan Jobánek, Tomáš Strnka, Pavel Žák a hlavně znojemský tým D2mont Merida, který letos bude ve všech závodech horských kol na předních pozicích. Někteří bajkeři v minulosti náš závod označovali za obyčejný vesnický tzv hnoják. Nikdy mi to nevadilo, ani nevadí. Díky profesionálům, kteří u nás už pravidelně startují, jsme o tuto přezdívku postupně přišli (úsměv).

Jak se Vám líbila velmi početná účast nejmladších bajkerů v dětských závodech?

Děti jsou základ. Vždyť třetina účastníků hlavního závodu se narodila v sedmdesátých letech. A tak jako v jiných sportech je potřeba stále řady doplňovat mladými. Závody dětí a mládeže pořádal tým Holešovských Pokalíšků pod vedením Jaroslava Prchala. Ten je se svým týmem připravil na úrovni pohárových závodů.

Jak se Vám líbila atmosféra kolem letošní Rohálovské padesátky?

Poměr zábavy a cyklistiky se snažíme dodržet ,,50 ku 50“ Můj parťák a zároveň předjezdec hlavního závodu Ladislav Raab poměr občas posune na „80 ku 20“ ve prospěch zábavy. Velmi nás naplňuje, že po závodě se v Rohálově nejezdí hned domů. Zábava bývá dlouho do noci. Hodně účastníků se nás ale potom ptá, jestli máme na půjčení světlo na kolo. I na to jsme připravení (úsměv).

Kdo ze známých bajkerů se může radovat z vítězství v Rohálovské padesátce?

Velmi rád se do našeho regionu vrací Jan Jobánek, který ji vyhrál čtyřikrát. Ten mimo jiné také pětkrát triumfoval v Obr Drásalovi. V roce 2019 slavil prvenství Ital Johnny Catteneo, v roce 2016 zvítězil Marek Rauchfuss. Z regionálních borců se z první příčky radoval Jiří Hradil, Tomáš Strnka a Pavel Žák. Žák byl letos devátý a to ještě zajišťoval časomíru závodu. V dalších ročnících bych vítězství přál Vojtěchovi Neradilovi z Hulína. Ten letos dojel do cíle na čtvrté pozici. V ženách stále drží rekord trasy dvojnásobná vítězka Irena Berková, mezi vítězky patří také Polka Zuzanna Krzystala-Stepieň a účastnice Světových pohárů v cross country Tereza Tvarůžková

Podělte se o nějaké zajímavosti kolem prusinovického bikemaratonu?

Většina zajímavostí vznikla jako řešení problému. Například v Dobroticích jsme nechtěli vést závod po hlavní cestě. Tak jsme kvůli průjezdu zvonili dům od domu, až jsme natrefili na rodinu Kuklových. Pán Zdeněk Kukla tenkrát plánoval oslavu 60. narozenin a tak měl na oslavě díky Rohálovce přes 600 hostů. Závod totiž projížděl přes dvůr domu rodiny Kuklových. Přes kravín projíždíme od 4. ročníku, protože tenkrát nebylo možné uzavřít hlavní cestu.

Chystáte v budoucnu nějaké změny v Rohálovské padesátce?

Ideální je, aby trasa zůstala stejná, a každý účastník si na ní může porovnávat své výkony z jednotlivých ročníků. Změna je oblíbené slovo před volbami. My žádné změny neplánujeme. Každý rok po dokončení závodu si ale sepíšeme chybky a připomínky a každou další Rohálovskou padesátku se snažíme vylepšovat a něčím v ní překvapit.

Kdy bude další ročník Rohálovky?

Čtrnáctý ročník se uskuteční v sobotu 29. dubna 2023. Přípravy na něho jsme už zahájili. Motivace nám nechybí a máme už i motiv.