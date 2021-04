Jaký je Váš vztah k pořadatelské obci Rohálovské padesátky Prusinovicím?

Sice jsem se narodil a bydlím v Kroměříži, ale v dětství jsem trávil prázdniny u dědy Františka Podoly v Prusinovicích. Tam jsem se také naučil jezdit na kole. Na něm jsem zpočátku objížděl obhlížet na polích zemědělskou techniku a v 15 letech v roce 2011 jsem si zazávodil ve 2. ročníku Rohálovské padesátky.

Proč jste se rozhodl absolvovat letošní virtuální Rohálovskou padesátku?

Kromě prvního ročníku závodu v roce 2010, kdy mi doma nepodepsali povolení zúčastnit se tohoto závodu, protože mi bylo teprve 14 let, tak jsem v žádném jiném ročníku už nechyběl. V roce 2010 vzhledem k mému ještě dětskému věku měli rodiče obavy o moje zdraví. Tenkrát u nás doma totiž nikdo nesportoval. A protože jsem neměl nikoho, kdo by mě vedl ke sportu, tak to byla právě bajková Rohálovská padesátka, která mě ke sportu zlomila. Proto startovat v letošním virtuálním ročníku tohoto závodu bylo pro mě samozřejmostí a radostí.

Jak a kde jste ladil formu na virtuální závody v Prusinovicích?

Co je to forma? To neznám. Příprava u mě probíhala díky dlouhodobému lockdownu a také díky nepříznivému počasí doma v teple pokoje. Pořídil jsem si chytrý trenažér a v něm mám upevněné kolo. Proto můžu podle časových možností kdykoliv trénovat. Během jízdy jsem většinou sledoval spoustu zajímavých videí na internetu. Při sledování videí jsem se snažil rozšiřovat i jiné obzory, než jenom sportovní.

Čím jste si ještě udržoval kondici?

Chodil jsem běhat a cvičil jsem koordinaci. Celkově jsem pracoval na zlepšení životního stylu. Naučil jsem se lépe spát a jíst. Pil jsem hodně vody. Naučil jsem se i lépe dýchat. Zdánlivě takové maličkosti se projevily na mojí současné výkonnosti na kole. Cyklistika mě nutí starat se o svoje tělo. Díky ní dávám mému tělu všechno prospěšné.

Kolik jste zatím letos na kole najezdil kilometrů?

Do 8 dubna zhruba 4000 kilometrů. Z toho ale hodně na trenažéru. Tréninky na trenažéru jsou však možná náročnější, než trénink na kole na silnici, nebo v terénu. Člověk se na trenažéru v uzavřené místnosti s omezeným množstvím kyslíku hodně propotí. Během 100 kilometrové jízdy doma na trenažéru propotím i tři dresy a vypiji 2 litry vody. Venku jsem se připravoval především na silničním kole. Nejraději jsem jezdil na Hostýn. Tyto kopcovité tréninky nabízely i skvělé výhledy. Na horském kole jsem se pořádně projel až ve virtuální Rohálovské padesátce.

Kdy jste se poprvé postavil na start prusinovického virtuálního závodu?

Protože jsem tvrdohlavý, tak jsem si vzal do hlavy, že ho pojedu hned první den v sobotu 3. dubna.

Jaké bylo tenkrát počasí?

Hodně originální. Málo kdy se totiž stane, že při jednom závodu, se vystřídají kromě léta všechna roční období. Na startu mi pršelo. Poté občas zasvítilo slunce a ke konci foukal silnější vítr a do toho padaly sněhové krupky. A do cíle jsem dojížděl v 3 cm vrstvě sněhu.

Jak se Vám v takových podmínkách jelo?

Abych se nabudil k dobrému výkonu, tak jsem si v hlavě představoval, že jedu skutečný závod se soupeři kolem mě. A to mě nakoplo. Nicméně už v úvodním zaváděcím okruhu jsem zjistil, že to na trati nebude jednoduché. Moje kolo i s dost podhuštěnými plášti jelo doslova všude. Při představě, že mě na trati ještě čeká 45 kilometrů, jsem si dokonce pohrával s myšlenkou, jestli závod nevzdám. To si však Rohálovské padesátka nezaslouží. Nikdy jsem z ní neodstoupil a nevzdal jsem v ní ani té letošní virtuální.

Jakou jste zvolil taktiku?

Od úvodního kilometru jsem jel opatrně. Hlavně jsem chtěl dojet do cíle zdravý. Původně jsem ale zamýšlel zvolit taktiku jet od začátku co nejrychleji a s přibývajícími kilometry zpomalovat (úsměv).

Co říkáte na trať virtuální Rohálovské padesátky?

Byla skvěle připravená. Je rychlá, jezdivá a zábavná. Pro bajkery možná až moc jednoduchá. Ale to je dobře, protože se závodu můžou zúčastnit všichni zájemci. Všem to doporučuji. Jenom škoda, že mi 3. dubna nevyšlo počasí a podmínky na trati jsem měl dost ztížené.

Měl jste při prvním závodu nějakou krizi?

Pochopitelně, že měl. Paradoxně nějaké bolesti nohou jsem ve velkém chladnu nevnímal. Ale už od vrchařské prémie na 36. kilometru, jsem měl tak promrzlé prsty, že jsem na kole nemohl přehazovat a musel jsem to dělat celým zápěstím. V poslední sjezdu mi také vypadl bidon a jak jsem měl zmrzlou ruku, tak jsem ho nemohl dát nazpět. Ruce se mi nedařilo nijak zahřát. A po dojezdu do cíle jsem chtěl do připravené knihy napsat v samobufetu pořadatelům děkovný vzkaz. Ale ani to nešlo. Musel jsem se tam vrátit až po osprchování a zahřátí.

Jak jste byl v prvním závodu spokojený se svým výkonem a dosaženým časem 2:56:41?

Sport dělám 12 let. Proto výsledný čas pro mě není to nejdůležitější. Pro mě je hlavní, že mám radost z jízdy. Pravdou ovšem je, že tak dlouho jsem ještě Rohálovskou padesátku nikdy nejel.

V sobotu 10. dubna jste si zlepšil čas na 2:14:47. Jak jste se Vám při druhém pokusu jelo?

Druhá jízda byla neplánovaná. V sobotu 10. dubna odpoledne jsem viděl předpověď počasí na nejbližší dny. Meteorologové na další týden hlásili ochlazení a větrno. A protože už jsem nechtěl zažít to, co při první jízdě, rychle jsem naložil do auta kolo a odjel do Prusinovic. Na start jsem se postavil až kolem 17 hodiny. V tu dobu u samobufetu byla pohodová atmosféra. Někteří bajkeři a příznivci cyklistiky tady posedávali a občerstvovali se. Na trať jsem vyjel už jako jediný. Kromě větru na ní ale byly skvělé podmínky. Na suché trati si Rohálovskou padesátku vždycky užívám. Navíc jarní les kolem ní podtrhoval atmosféru závodu. A to ještě po průjezdu brodem v Holešově ve směru na Tučapy se jelo proti západu slunce. Užíval jsem si také ticho kolem sebe, které při kontaktních závodech nebývá. Díky tomu přemýšlím ještě nad dalším pokusem. Zvlášť, když termín možnosti zazávodit si ve virtuální Rohálovské padesátce je posunutý až do 1. května.

Co by mělo být Vaším letošním sportovním vrcholem sezony?

Jednoznačně klasická Rohálovská padesátka, které se s hromadným startem pojede 18. září. To by měla být moje letošní olympiáda.