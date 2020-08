Sobotní třaskavé derby proti sobě svede maséra Tomáše Jelečka a fyzioterapeutku Kateřinu David.

Zatímco někdejší mládežnický reprezentant je členem realizačního týmu Slovácka, jeho manželka, sympatická bruneta, působí ve zlínském Fastavu.

„Už se to začíná hrotit, už se spolu nebavíme. Jediné štěstí, že Slovácko bylo na soustředění,“ směje se David.

„Trošku se popichujeme, ale nic velkého. Spíš se o fotbale moc nebavíme, tento týden vůbec ne. Uvidíme, co bude po zápase,“ kontruje manžel.

Oba se již potkali před dvěma lety v MOL Cupu, kdy ševci zvítězili nad Hanáckou Slavií, jejíž dres tehdy Jeleček oblékal, 5:0.

Teď půjde o mnohem víc.

„Minule, když v Kroměříži prohrál sázku, měl měsíc uklízet, ale ani jednou nic neudělal. Teď říkal, že kdo prohraje, tak upeče velký dort, tak jsem zvědavá,“ usmívá se David.

Její muž za triumf nad rivalem slíbil mužstvu z Uherského Hradiště pohoštění.

„Když vyhrajeme, tak se budou prohýbat stoly,“ slibuje.

„A jako bonus donesu dort od manželky,“ přidává vesele.

Na derby, který nyní rezonuje regionem, se oba moc těší.

„Je to specifické utkání. Má to náboj. Myslím si, že to bude dobrý fotbal,“ věří Jeleček.

Zápasy prožívá pořád stejně. I když v lize sleduje utkání z lavičky a výsledek nijak neovlivní. „Stejně chci pokaždé vyhrát,“ říká odhodlaně.

Vicemistr Evropy do 19 let má před sebou první derby v roli maséra.

„V minulé sezoně mi to uteklo, teď to vyjde,“ raduje se. O tom, že má v týmu soupeře ženu, na Slovácku všichni vědí. Téma to ale není. „V kabině to vůbec neprobíráme,“ tvrdí.

Manželka mu angažmá v konkurenčním klubu přeje. „Já jsem ráda. Je pro něj dobré, že se vrátil k práci, kterou má rád a že šel do prostředí, které zná a kde vyrostl. Je to super,“ prohlásila.

Manželka je při ligových duelech klidnější, fotbal už pro ni dávno není na předním místě.

Po narození syna Tomáše šel trošku stranou, i když práci ve Fastavu vykonává naplno.

„Zápasy v televizi už vůbec nesleduji, nemám na to čas, ale dříve jsme se dívali nebo se občas jeli někam mrknout,“ uvedla devětatřicetiletá fyzioterapeutka

Nyní ji veškerý volný čas bere šestnáctiměsíční batole. V době tréninků šikovného chlapečka hlídají babičky či tety.

„Vždycky to řešíme podle tréninkových plánů. Na derby přijede i manželova sestra, nějak se o něj podělí,“ věří členka Fastavu.

Jeleček kromě masírování ve Slovácku hraje také v Osvětimanech. Kvůli nabitému letnímu programu toho ale s mužstvem zatím mnoho neabsolvoval a vynechal i první mistrovský duel.

„Je pravda, že teďka moc nestíhám. V přípravě, kdy jsme trénovali dvoufázově, jsem se za kluky moc nedostal, ale když bude čas, alespoň jeden trénink a zápas bych chtěl dát zvládnout. Co jsem se díval na rozpis, odehrát bych měl tak sedm, osm utkání,“ dodává.