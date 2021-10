,,Epidemickými opatřeními poznamenaná sezona otevřela účast na šampionátu pro všechny české biatlonové naděje. Na Bedlině tak mělo možnost zasoutěžit si početné startovní pole mladých biatlonistů. V Bystřici pod Hostýnem si jich zazávodilo přes 400,“ informuje Michal Zicháček, jeden z pořadatelů.

Ve velmi kvalitní konkurenci se neztratili ani reprezentanti Zlínského kraje. Ti vybojovali celkem 8 medailí.

V kategorii žáci M11 se ze zisku titulu mistra republiky v závodu s hromadným startem radoval Libor Železník z klubu Biathlon Halenkovice. Stříbrné medaile vybojovali Kryštof Riedl ve sprintu (Vsetín Bobrky, kategorie žáci M11), Sebastian Halata také ve sprintu (Vsetín Bobrky, kategorie žáci M12) a Monika Železníková (Biathlon Halenkovice) v závodu s hromadným startem v kategorii žákyně W14.

V závodu ve sprintu si bronz pověsila na krk Tereza Riedlová (Vsetín Bobrky, kategorie žákyně W14). V závodu s hromadným startem ještě třetí místa obsadili Kryštof Riedl (Vsetín Bobrky, kategorie žáci M11), Ondřej Slováček z Halenkovic (kategorie žáci M13) a Tereza Riedlová (Vsetín Bobrky, kategorie žákyně W14).

,,Závod s hromadným startem mám rád. Proto jsem se na něho těšil. V něm si věřím, protože mojí silnou stránkou je běh a v něm většinou doběhnu na střelnici na prvním místě. Tam se líp soustředím na střelbu,“ přiznal Libor Železník.

Toho však při rozklusání bolelo tříslo a v Bystřici pod Hostýnem nemohl běžet naplno.

,,Tříslo se mi naštěstí podařilo rozcvičit a rozhýbat,“ oddechl si mladý biatlonista z Babic na Uherskohradišťsku.

Železník měl na startu výhodu, když do závodu startoval z první řady.

,,A hned od začátku jsem se probojoval do čela. Na střelnici se mi také dařilo. Proto jsem do druhé poloviny závodu vybíhal pořád na prvním místě. Později sice Radek Hojgr z Břidličné můj náskok stahoval, pobyt na zlaté příčce jsem si ale až do cíle pohlídal,“ radoval se Libor Železník ze zisku titulu českého šampiona v závodu s hromadným startem.

,, Díky úspěchu v Bystřici pod Hostýnem jsem také skončil první v mojí kategorii v celostátním žebříčku Českého poháru,“ upozornil ještě biatlonista z Babic v barvách klubu Biathlon Halenkovice.

Z reprezentantů z pořádajícího klubu z Bystřice pod Hostýnem na nejlepší výsledek dosáhl David Gregor, který skončil v závodu ve sprintu na 25. místě. V závodu s hromadným startem byl Gregor klasifikovaný na 26. příčce.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY BIATLONISTŮ ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM:

ZÁVOD VE SPRINTU:

Žáci M11: 2. Kryštof Riedl (Vsetín Bobrky), 4. Libor Železník (Halenkovice), 10. Jiří Zemánek (Vsetín Bobrky).

Žákyně W11: 9. Markéta Macháčková (Vsetín Bobrky).

Žáci M12: 2. Sebastian Halata (Vsetín Bobrky), 9. Miroslav Vavruša (Halenkovice).

Žákyně W12: 6. Lucie Mikešová, 7. Alžběta Palúchová (obě Halenkovice).

Žákyně W13: 12. Dominika Vojkůvková.

Žáci M14: 6. Filip Pop (Vsetín Bobrky).

Žákyně W14: 3. Tereza Riedlová (Vsetín Bobrky), 8. Monika Železníková (Halenkovice).

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM: