V sobotu 27. dubna se v Prusinovicích koná 15. ročník závodu horských kol RAAB FORCE Rohálovská padesátka. Hlavní 50 kilometrů dlouhý závod odstartuje na prostranství pod obecním úřadem, v 12.30 hodin. Na stejném místě bude i cíl.

Trať má převýšení okolo 900 metrů a povede střídavě po lesních a polních cestách směrem na Pacetluky, Karlovice, Líšnou, Dobrotice, Holešov a Tučapy.

Pořadatelé ze Sportovního klubu Vesani.cz vypsali 6 mužských, 2 ženské a 1 juniorskou kategorii. Zazávodit si můžou i gravely a tandemy. Vypsány jsou rovněž speciální kategorie, a to pro bikery nad 100 kg, soutěž tříčlenných týmů a soutěž o nejlepšího reprezentanta a reprezentantku, kteří bydlí v Prusinovicích.

Organizátoři na Holešovsku připravili také závody pro děti a mládež. Dětské závody se uskuteční od 9 hodin v rámci 14 kategorií na okruzích různé délky (od 400 do 1350 metrů) s jednoduchými překážkami na prusinovickém fotbalovém hřišti.

Prezence do všech dětských kategorií je v kulturním domě v Prusinovicích. A to v pátek 26. dubna od 16 do 20 hodin, nebo v sobotu 27. dubna od 8 hodin. Nejpozději však 20 minut před startem dané kategorie. Dětské závody pořádá tým Holešovských pokalíšků a klub Vesani.cz.

Celkem se v Prusinovicích letos očekává účast přes 500 vyznavačů horských kol a k tomu ještě zhruba 200 bikerů v dětských kategoriích. Účastnický limit v hlavním závodě je 700 bikerů.

Hlavní závod se pojede na tradičním okruhu s krásnými výhledy a spoustou menších kopečků. Nejobávanějším místem na trati je na 35. kilometru kopec zakončený vrchařskou prémií.

,,Atraktivní bude i úvodní rychlostní prémie na 5. kilometru. Výzvou pro bikery je i Vesanská rokle na 27. kilometru, protože tu v pedálech zdolají jenom ti nejtrénovanější cyklisté. Zajímavé jsou i lesní singletraily a dva brody. První je na 18. kilometru v Líšné, kde je vždy bouřlivá divácká kulisa. Druhý je na 42. kilometru v Holešově. Už tradičně netradiční je i průjezd dvorem domu v Dobroticích a průjezd kravínem těsně před cílem v Prusinovicích,“ vybral zajímavá místa na trati hlavní pořadatel závodu Martin Koplík.

,,Letošní ročník Rohálovské padesátky se koná tradičně poslední dubnovou sobotu. Protože u nás máme pravidlo, že po Rohálovské padesátce se od nás nejezdí hned domů, tak jsme pro všechny účastníky, jejich doprovod ale i diváky a fanoušky připravili bohatý doprovodný program. Ten bude probíhat až do pozdních nočních hodin,“ láká do Prusinovic Koplík.

,,Letošní závod se ponese ve stylu Tour de France. Ovšem naší snahou není ji kopírovat, ale nasát její atmosféru, protože i vítězové Rohálovky se stávají legendami. Všichni bikeři, co projedou cílem, získávají uznání. Letošní ročník bude žlutý ročník. Věřím, že i naše Rohálovská padesátka bude radostná se sluncem, teplem a zlatá pro nejrychlejší bikery. Ovšem místo slunečnic kolem trasy kvete řepka a místo vína a šampaňského vína bude v Rohálově dominovat pivo,“ zve všechny bikery i sportovní příznivce do Prusinovic Martin Koplík.

V loňském roce se do Rohálovské padesátky registrovalo 577 bikerů. Ve velmi náročných podmínkách, kdy se závod jel na hodně rozbahněné trati, jich do cíle dojelo 316, z toho bylo 281 mužů a 35 žen. Na Holešovsku si zazávodil také 1 tandem a do 14 dětských kategorií se registrovalo 169 dětí. Na start se jich postavilo 138. Všechny dojely do cíle.

Vítězství v Rohálovské padesátce v roce 2023 mezi muži vybojoval Vojtěch Neradil z týmu PSG Mechanix. Hulínský biker na 50kilometrové trati zajel čas 2:04:02. Závod žen vyhrála Dagmar Sladkovská z Uherského Hradiště (ondrejfojtik.cz team, 3:02:55.

Traťový rekord drží Lubomír Petruš ze znojemské formace D2mont Merida, který v roce 2022 do cíle dojel v čase 1:36:47.

Za překonání traťového rekordu slíbil starosta Prusinovic Zbyněk Žákovský láhev slivovice.

Letošní ročník Rohálovské padesátky je společně s únorovým silničním během Rohálovská desítka součástí Rohálovského duatlonu 2024.

Rohálovská padesátka je rovněž zařazená do seriálu MTB král Hostýnek 2024.