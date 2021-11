„Za sérií úspěchů jsme rádi, ale nesmíme usnout na vavřínech a dál tvrdě pracovat. Nyní náš prověří Ostrava,“ konstatoval kouč zuberského celku Jan Mičola.

MFK KARVINÁ - ROŽNOV P. R. 32:33

Zomáš Galus, trenér Rožnova p. R.: „Věděli jsme že nás bude čekat těžký a tvrdý zápas. Do nej jsme vstoupili dobře, udělali si náskok, který jsme si udržovali celý čas. V poslední minutě jsme mohli rozhodnout zápas, ale nepodařilo se nám vstřelit gól. Na to si vzala Karviná time out a šest sekund před koncem vyrovnala poprvé v zápase. My se vzápětí vzali taky oddechový čas, poradili se a Michal Kulišťák to vzal na sebe a rozhodl utkání! Pochvalu zaslouží celé mužstvo.“

LESANA ZUBŘÍ – LUHAČOVICE 37:28

Jan Mičola, trenér Lesany Zubří: „Od začátku byl náš cíl vytvořit si co nejdříve co největší náskok, aby mohli hrát kluci kteří si tolik v sezóně nezahrají! To se nám povedlo, ale vinou mnoha technických chyb a neproměněných šanci jsme druhý poločas jen remizovali. Body zůstali doma a utkání náš cíl a plán splnilo! Další víkend ale musíme v Ostravě předvést úplně jiný výkon, pokud si chceme udržet naši sérii bez prohry.“

UNIČOV – NAPAJEDLA 26:31 (12:16)

Petr Juráň, trenér Napajedel: " Bohužel hned na začátku kvůli zranění odstoupila naše staronová posila Jakub Mostýn. I přesto nám úvod vyšel na výbornou a v 8 minutě jsme díky rychlé hře vedli 7:1. Poté přišel menší útlum hlavně v útočné fázi. Po celý zápas jsme ale drželi náskok a celkem v poklidu dotáhli zápas až do vítězného konce."

1. Lesana Zubří 8 7 1 0 238:201 15

2. Fr.-Místek B 8 7 0 1 273:206 14

3. Napajedla 8 5 0 3 244:220 10

4. MHK Karviná 8 4 2 2 239:215 10

5. Rožnov p. R. 8 5 0 3 240:217 10

6. Polanka n. O. 8 5 0 3 221:208 10

7. Litovel 8 3 2 3 206:209 8

8. Žeravice 8 3 1 4 225:221 7

9. Nový Jičín 8 2 0 6 219:235 4

10. Uničov 8 2 0 6 200:244 4

11. Ostrava 8 2 0 6 223:274 4

12. Luhačovice 8 0 0 8 170:248 0

SKUPINA JIŽNÍ MORAVA

HOLEŠOV - PROSTĚJOV 34:25 (21:14)

Robert Buček, trenér Holešova: „Oba celky se musely vyrovnat s absencemi několika hráčů. Průběh utkání byl však vcelku jednoznačný, kdy se nám podařilo vytvořit si hned v úvodu utkání několikabrankový náskok, který jsme navyšovali až na poločasových 21:14. Nižší koncentrace při nástupu do druhé půle, ustoupení od kolektivního pojetí hry, snaha o prosazování se jeden na jednoho a nedůrazná koncovka vedla k několika ztrátám míče a soupeři se podařilo snížit na 23:18. To bylo však maximum, které jsme soupeři povolili a utkání tak dovedli do vítězného konce 34:25. K dalšímu utkání zajíždíme v sobotu do Velkého Meziříčí.“

Holešov: Cagášek, Běčák - Vízner 8, Navrátil 1, Plšek 4, Hruška 5, Chadim 1, Jaroš 4, Buček 3, Čtvrtníček 7.