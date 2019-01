Láník se radoval z premiérového vítězství

HOLEŠOV - Kroměřížští boxeři si z druhého kola Oblastní ligy juniorů odvezli jedno vítězství. V sobotních duelech mohli přitom dosáhnout až na tři výhry, uspěl však jen Josef Láník, který zaznamenal ve svém prvním utkání v kariéře prvenství v kategorii kadetů do 45 kg. Kadet Pavel Vrána v hmotnostní kategorii do 60 kg prohrál s Krisztkem z Prostějova. Vít Skřenek musel své utkání v kategorii kadetů do 54 kg pro zranění vzdát.

Boxerský turnaj v Holešově. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil