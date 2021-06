„I když jsem nebyl úplně připravený na bahnité podmínky, které na trati panovaly, závod jsem si užil. Nakonec mi to docela chutnalo,“ přiznal v cíli zahraniční jezdec.

Seewald jel asi šedesát kilometrů ve skupině s členy týmu Jaroslava Kulhavého. Když však jeden z parťáků olympijského vítěze z Londýna kvůli technickým problémům odpadl, využil toho a zaútočil. „Pak už jsem si držel své tempo a kontroloval náskok,“ líčí šampion.

Ve výjezdech nechtěl dopustit, aby se Kulhavý na něj dotáhl a v závěrečných kilometrech došlo k souboji. I když se český reprezentant snažil, manko už nedohnal, a tak se po loňském triumfu musel na Kroměřížsku spokojit s druhým místem.

„Andreas mě nepřekvapil. Vyhrál poslední dva světové závody. Věděli jsme, že hlavně ve výjezdech bude hodně nebezpečný. Momentálně je nejlepší vrchař ve světové špičce, což tady potvrdil. My jsme se museli smířit s bojem o druhé místo,“ uvedl Kulhavý.

Jelikož byl holešovský závod zařazený na listinu mezinárodní cyklistické unie (UCI), se stal lákadlem pro českou špičku i zahraniční borce. Konkurence byla větší než v minulých letech. „Byly tady kluci z Německa, Rakouska i dalších zemí. Navíc kromě Martina Stoška zde startovala i kompletní česká špička,“ souhlasí Kulhavý.

Mezi ženami triumfovala Lejla Tanovič. Závodnice z Bosny a Hercegoviny porazila druhou Češku Nikol Flašarovou o téměř dvanáct minut.

„Zdejší trať se mi moc líbila. Bahnité a klouzavé podmínky byly stejné jako u nás doma v Sarajevu. A přesně takto to mám ráda,“ usmívala se sympatická Jihoevropanka.

Třetí dojela s velkou ztrátou Estonka Uibokandová. „Na začátku to byla docela bitva. Po druhém stoupání jsem zkusila zabrat a soupeřkám odjet, což se mi podařilo. Zbytek zápasu jsem zvládla skvěle,“ pochvalovala si Tanovičová.

Extrémní trať Obra, dlouhou 173 kilometrů, už pošesté zvládl nejrychleji Jan Jobánek.

Z posledních sedmi ročníků nevyhrál pouze v roce 2017, když kvůli zranění nestartoval. I když letos nad účastí v závodě dlouho váhal, nakonec si Drásala nenechal ujít a znovu ukázal, že v Holešově nemá konkurenci.

„S Michalem Bubílkem a Radkem Šíblem jsme docela dlouho jeli ve třech. Mně tempo ale ze začátku nesedělo. Delší dobu jsem se rozjížděl. Naopak Bubílek jel sjezdy strašně rychle, takže jsem na něm po každém ztrácel třeba dvacet vteřin. Musel jsem ho pak hodně stahovat,“ popisuje Jobánek.

Při druhém průjezdu Rusavou začal cítit, že soupeř není ve své kůži, ztrácí dech. „Zkusil jsem ho utrhnout, ale poprvé se udržel. Až potom za Trojákem při dlouhém asfaltovém stoupání nad Vsetínem se mi ho podařilo zlomit,“ říká.

Rozhodnuto ovšem stále nebylo. Do cíle zbývalo 3,5 hodiny. „Takže to ještě bylo hodně dlouhé,“ připomněl. „Ale držel jsem si svoje tempo a naštěstí ho udržel až do cíle,“ oddechl si.

Jobánkovi se vyhnuly technické problémy i nepříjemné pády. „Sice bylo pár krizových situací, kolo ale drželo, fungovalo,“ uvedl.

Zkušený jezdec v Holešově triumfoval i bez svého doprovodného týmu. Na trati mu ale pomohli pořadatelé a další dobrovolníci. „Bylo na nich vidět, jak moc rádi pomáhaji. Díky nim jsem nijak nestrádal. Měl jsem dost pití i jídla. Za to jim patří velký dík,“ dodal.

Organizátoři Bikemaratonu Drásal připravili pro účastníky šest tras podle náročnosti od 15 kilometrů do 173 kilometrů.

Bikemaraton Drásal České spořitelny 2021

Výsledky

Muži (117 km): 1. Andreas Seewald (Canyon Northwave Mtb), 4:45:18.7, 2. Jaroslav Kulhavý (Česká spořitelna - Accolade cycling team) + 6:26.7, 3. Marek Rauchfuss (Česká spořitelna – Accolade) +14:05.7, 4. Ole Hem (Wilier 7C Force) + 19:17.2, 5. Matouš Ulman (Česká spořitelna - Accolade cycling team) + 25:47.5, 6. Jan Strož (D2.MONT MERIDA CYCLING TEAM) + 30:33.0, 7. Milan Damek (DECATHLON – KILPI) + 31:38.5, 8. Felix Fritzsch (R2-bike.com MTN CREW) + 32:25.5, 9. Tomáš Strnka (PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ) + 33:21.8, 10. Julian Stumpf (Team ROCKLUBE) + 36:06.0.

Ženy (85 km): 1. Lejla Tanovič (Puls), 3:59:13.8, 2. Nikol Flašarová (ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM) + 11:46.5, 3. Janelle Uibokand (Peloton) + 19:43.0, 4. Klára Pavelková (SupGirls) + 20:29.0, 5. Sara Michielsen (Crankbrothers Racing Team) + 25:21.5

Trasa Obr (173 km): 1. Jan Jobánek (Superior Velsbike Team) – 7:57:46.3, 2. Michal Bubílek (Kross Bikeranch team) + 3:11.0, 3. Radoslav Šíbl (4EVER Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem) + 23:19.5.