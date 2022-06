,,V téměř domácím závodu prvním z letošní Triséries jsem chtěl na začátku triatlonové sezony otestovat formu,“ vysvětloval Petr Veselský svoji účast na startu kroměřížského Kromplmena.

,,Test byl úspěšný. Úvodní plavání se mi povedlo nad očekávání. Na kole jsem pak jel ve skupině s Jakubem Sklenářem, Martinem Kleinem a Markem Beňou. S přibývajícími kilometry se tato skupina rozpadla a já jsem jel osamoceně na čtvrté pozici. Tu jsem pak i v závěrečném běhu udržel až do cíle,“ prozradil Veselský.

Se ziskem čtvrtého místa je spokojený.

,,Závod jsem absolvoval bez krize. Nevadil mi ani vítr při cyklistice ani horko při běhu,“ tvrdí osmadvacetiletý hulínský triatlonista Petr Veselský.

V závodu žen se triatlonistky ze zlínského regionu neprosadily. Prvenství vybojovala Věra Románková (Czech Tri K. Team, 1:30:49), před Alenou Losertovou (Zapro Team, 1:33:09), třetí příčku obsadila Lucie Fialová (1:36:29).

,,Plavání probíhalo v kroměřížském Hrubém rybníku. Cyklistika se jela na trati z Kroměříže přes Trávník, Těsnovice,Velké Těšany, Vrbku, Tabarky, Novou Dědinu, kde byla obrátka. Trasa kola pak pokračovala zpět s tím, že před Velkými Těšany se odbočilo do Bařic, pak se jelo do Střížovic a odtud zpět přes Trávník do Kroměříže. Závěrečný běh se běžel na obrátkové trati směrem na Trávník a zpět,“ představila letošní trať Ivona Dorazilová, jedna z pořadatelek Kromplmena.

Závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo celkem 90 triatlonistů.

Kromplmen byl úvodním podnikem ze šestidílného 7. ročníku Okresního triatlonového poháru na Kroměřížsku Triséries 2022. Dalšími závody budou 2. července Morkovské chlap v Morkovicích, 23. července Hulmen v Hulíně, 30. července Holešovman v Holešově, 14. srpna Morkoman v Morkovicích a 3. září Olympijský Hulmen v Hulíně.